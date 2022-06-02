抓到了！IP在北市府、造謠妻小確診的是他　與柯文哲攝影、衛生局員工無關

▲台北市政府市政大樓。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

有PTT鄉民「LovError」日前在網路發文，妻子與3名小孩發高燒住院，卻被醫生說是輕症，痛批中央未超前部署；但PTT創設人杜奕瑾抓包有疑點，且被網友發現IP在台北市政府，質疑與其他帳號有關聯，包括一名台北市長柯文哲隨行攝影。對此，台北市資訊局2日晚間公布調查結果，「LovError」為財團法人台北市會展產業發展基金會林姓員工。

台北市資訊局2日晚間表示，北市府使用公務網路，上網出口皆集中管理，市府及所屬機關（構）上網時共用IP，因此有同IP多人使用情形，經技術人員協助調閱紀錄，比對來源確認為財團法人台北市會展產業發展基金會林姓員工。

資訊局指出，調查人員直接聯繫文PO文當事人，坦承LXXXXXXr、gXXXXX0、gXXXXX0均為他的帳號，但發文為自身遭遇，抒發不滿而非造謠，於上班時間從事非公務行為，願受懲處。

資訊局提及，另一「tXXXXXXXXXg」為衛生局健康管理科同仁所有，是於PTT發布徵才資訊，屬於公務使用，並無違反本府規定；另一名同仁則因上班時間上網修改PTT 出版文章，因網路架構關係，使用同一組IP，三人並無相關。

最後，北市資訊局稱，遭檢舉帳號原PO（財團法人台北市會展產業發展基金會員工）坦承該文為其所發，表示願配合調查，其文章是否不當及相關懲處，將待獎懲委員會討論處理。