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輝瑞5歲以下「兒童COVID-19疫苗」　已向美遞批准申請

▲▼輝瑞。（圖／路透）

▲輝瑞已向FDA提出5歲以下兒童疫苗的批准申請。（圖／路透） 

文／中央社

美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生技公司夥伴BioNTech針對它們推出適用5歲以下兒童的COVID-19疫苗產品，已經完成向美國食品暨藥物管理局（FDA）提出批准申請。

路透社報導，輝瑞和BioNTech（BNT）是在1日完成批准申請，申請書中包括的數據顯示，接種3劑劑量較低的輝瑞COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，在僅6個月大的嬰兒體內也能引發強大免疫反應。

在全球大多數地方，尚無適用這個年齡層兒童的COVID-19疫苗獲得官方批准。由於5至11歲兒童的疫苗接種需求至今不高，目前仍不清楚有多少父母會讓5歲以下孩子接種這款疫苗。

輝瑞和BNT在5月23日表示，它們的試驗顯示，對5歲以下兒童接種3微克版本的COVID-19疫苗，引發的免疫反應，與先前試驗中對16至25歲受試者接種2劑各30微克疫苗的結果相似。

它們的對手、美國生技公司莫德納（Moderna）3月公布試驗數據，顯示它的COVID-19疫苗接種2劑的配方，對兒童和成人一樣安全，引發的免疫反應也相似。

美國食品暨藥物管理局的獨立顧問預定在本月15日召開的會議中，討論這兩份批准申請書。

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