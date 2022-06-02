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是他用市府IP「抒發不滿」！柯文哲攝影被冤枉　北市批鄉民恣意公審

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

有PTT鄉民「LovError」日前發文內容被PTT創設人杜奕瑾抓包有疑點，且還有網友發現IP在台北市政府，質疑與其他帳號有關聯，包括一名台北市長柯文哲隨行攝影。台北市資訊局2日晚間公布調查結果，「LovError」為財團法人台北市會展產業發展基金會林姓員工；而台北市政府也發聲明強調，會展基金會林姓員工發文為個人行為。

針對「LovError」被台北市資訊局調查出真實身份，為財團法人台北市會展產業發展基金會林姓員工，台北市政府2日晚間發聲明強調，調查結果未出爐前，許多網民大肆評論肉搜，片面公布非當事人姓名，恣意公審，已損害北市員工名譽，更衍生「北市府養網軍？」負面報導。

台北市政府嚴正澄清，絕無從事「養網軍」不法情事，會展基金會林姓員工的發文為個人行為，立場與北市府無關，發文內容是否為真實事件，有待調查釐清，盼外界切勿未審先判，擴大渲染傷害公務機關信譽。

▲台北市議員王閔生。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員王閔生。（圖／記者林敬旻攝）

台北市長柯文哲2日下午赴台北市議會備詢，民進黨籍台北市議員王閔生提及，近期PTT鬧得沸沸揚揚的「LovError」爭議，對方曾在1月發表過年要去女友家玩的文章，但5月又發老婆中重症住院、3個小孩發燒40度，去台大醫院PCR確診，質疑顏色對了才可以拿到藥，結果被PTT創設人杜奕瑾抓包有爭議後，還自我承認是「幻想文」，造成社會恐慌。

王閔生質疑，該帳號說謊成性，還回應網友說「我就是來監督你們的」，結果後來被抓包相同IP帳號包括「going90」、「going70」、「a45806722」等，且IP位在台北市政府，發文時間都是上班時間，甚至貼過台北市衛生局健康管理科的徵才廣告。

面對王閔生的質詢，柯文哲聽得一頭霧水，要求台北市資訊局在一週內調查完畢；而台北市資訊局長呂新科也說，每個訊息都有聯外IP，內部每個設備也都有一組IP，會依照此結構進行查詢，找看看內部網路是由誰發出該訊息，目前正在調查當中，查詢清楚後會報告給政風處，大約在下週三（6月8日）以前可查出，並將報告交給台北市議會。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

而台北市資訊局2日晚間表示，由於北市府使用公務網路，上網出口皆集中管理，市府及所屬機關（構）上網時共用IP，因此有同一IP多人使用情形，經技術人員調閱紀錄、比對來源後，確認發文者為財團法人台北市會展產業發展基金會的林姓員工。

北市資訊局指出，調查人員直接聯繫文PO文當事人，坦承「LXXXXXXr」、「gXXXXX0」、「gXXXXX0」均為他的帳號，但發文為自身遭遇，抒發不滿而非造謠，於上班時間從事非公務行為，願受懲處。

資訊局提及，另一「tXXXXXXXXXg」為衛生局健康管理科同仁所有，是於PTT發布徵才資訊，屬於公務使用，並無違反本府規定；另一名同仁則因上班時間上網修改PTT 出版文章，因網路架構關係，使用同一組IP，三人並無相關。

最後，北市資訊局稱，遭檢舉帳號原PO（財團法人台北市會展產業發展基金會員工）坦承該文為其所發，表示願配合調查，其文章是否不當及相關懲處，將待獎懲委員會討論處理。

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