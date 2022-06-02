台中自訂獎勵第一線防疫人員居隔　嚴審至今僅發出24萬元

▲盧秀燕體恤第一線防疫人員辛勞，自訂慰問金辦法，因為嚴格審查，至今僅發出24萬元。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

新冠疫情從去年延燒至今，不僅民眾生命受到威脅，第一線防疫人員危險程度更是高達數倍，市長盧秀燕為了體恤防疫人員辛勞，去年自訂慰問金辦法，利用民間捐款中支付，確診者發給12萬元，居家隔離者3萬元，雖然確診者高達3227人，但扣掉不是第一線人員，加上嚴格審查，不能亂花民眾愛心款項，去年7月實施至今，只有發出8名居隔、共24萬元，是全台縣市政府除了應給的公假之外，少數還發慰問金的公部門。

市府人事處表示，台中市包括2萬多名學校教職員、約聘僱、工友和市府員工有5萬5千多人，累計至今有3227人確診，但絕大多數都治癒，目前還有1163人確診或居隔，中央規定，公務員一旦確診有7天公假，因密切接觸被匡列隔離者有3天公假，時間一到快篩陰性後，可從上班、居家辦公或請事假在家自主健康管理擇一，由當事人和該單位依人力需求協調。

除了公務員該有的假期，盧秀燕考量前線執行防疫公務相關人員風險高，去年6月訂定「本府慰問執行嚴重特殊傳染性肺炎防疫公務致受隔離或感染計畫」，7月開始實施，對於因防疫而確診或是居隔者，每人分別發給慰問金12萬及3萬元。

去年7月實施至今，只有發給8名居隔者慰問金，共24萬元，經費來源為防疫捐款支應，主因為捐款人指定用途供防疫物資設備及相關人員慰問金等，確診者慰問金還沒人提出申請。