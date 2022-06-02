澤倫斯基夫人：9歲兒常對父親提「軍事建議」　誠實解釋戰爭真相

▲烏克蘭第一夫人歐倫娜（Olena Zelenska）表示，9歲的兒子常對父親提軍出軍事建議 。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭第一夫人歐倫娜（Olena Zelenska）接受外媒採訪時表示，她對17歲的女兒與9歲的兒子，都很誠實地向他們解釋並且討論戰爭所發生的一切真相，他們都很清楚正在發生什麼事，甚至9歲的小兒子還常常向父親提出「軍事建議」。

根據《每日郵報》報導，歐倫娜表示，戰爭發生時，她帶著2個孩子，丈夫負責在戰時領導國家的艱鉅任務，女兒是畢業生，這是她生命中的一個重要里程碑，不幸的是，它發生在整個國家生活中如此艱難的時刻，不會有舞會之類的慶祝活動，只能夠辦遠程畢業，然後將在烏克蘭申請大學。

歐倫娜接著說，兒子像其他的孩子一樣在家學習，「我參與了這個過程，我真的希望我們的孩子在9月1日重返學校。」

歐倫娜強調，她總是很誠實地跟孩子們討論戰爭發生的一切真相，跟大女兒討論更容易，因為她接近成年了，她閱讀了一切資料，也很明白我們必須取得什麼樣的勝利才能結束戰爭。

歐倫娜接著提到，兒子的情況不同，他是一個成長中的政治學家，他什麼都知道，他給我們軍事建議，我們應該買什麼......坦克、飛機、直升機，我們缺少什麼，哪些國家對我們幫助不好，哪些國家對我們幫助很大，他是軍事專家，你可以和他談幾個月。

歐倫娜認為，「俄羅斯並不認為烏克蘭是一個獨立的國家，但我們的博物館、我們的藝術和文化物品、我們的歌曲、我們的文學作品證明事實並非如此，俄羅斯試圖摧毀我們的民族意識，這就是為什麼他們首先要摧毀它，摧毀我們的民族意識」。

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