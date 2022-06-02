金融時報：沙烏地阿拉伯準備「增產石油」反制俄羅斯　油價下跌了

▲沙烏地阿拉伯準備增產石油，油價應聲下跌。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

當西方國家不斷加碼制裁俄羅斯石油產業之際，沙烏地阿拉伯已經準備好，在俄羅斯石油產量出現大幅下滑的情況時，隨時提高自身產能。受此消息影響，國際油價應聲下跌。

根據英國《金融時報》報導，據5位知情人士透露，沙烏地阿拉伯已向西方盟國表示，如果俄羅斯的產量在制裁的重壓下大幅下降，它準備提高石油產量。

儘管油價接近每桶120美元，為10年來的最高水平，但沙烏地阿拉伯拒絕了白宮加快增產的呼籲，並認為今年的能源緊縮可能會變得更加嚴重。沙烏地阿拉伯認為，它需要保留備用產能。

報導指出，一位知情人士透露，沙烏地阿拉伯意識到風險，失去對油價的控制不符合他們的利益。

油價在2日下跌，早盤從1日收盤時的 116.29 美元跌至每桶 112.80 美元的低點。本周油價觸及每桶 120 美元以上的兩個月高位。

報導指出，知情人士透露，美國與沙烏地阿拉伯一直存在緊張關係，但在白宮中東政策協調官麥格克（Brett McGurk）和白宮能源特使霍赫斯坦（Amos Hochstein）在內的美國高級代表團的幾次訪問，幫助改善了兩國外交關係。

一位外交消息人士表示，已經討論過沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國立即增產，但尚未正式確定，可能會在2日的Opec+會議上正式宣布，Opec+也仍可以堅持自新冠危機爆發以來的生產計劃。

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