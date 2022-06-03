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俄羅斯侵略烏克蘭「將滿百日」　美國加碼7億美元軍援

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）29日前往烏克蘭東北部哈爾科夫（Kharkiv）州，視察前線與俄羅斯軍隊作戰的烏克蘭軍隊。（圖／路透社）

▲俄羅斯侵略烏克蘭將滿100天。（圖／路透社）

文／中央社

莫斯科入侵烏克蘭即將邁入第100天，烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄軍已拿下烏克蘭約2成領土；美國總統拜登1日宣布加碼7億美元（約新台幣204億元）軍援烏克蘭。

●拜登宣布加碼7億美元軍援烏克蘭

美國總統拜登1日宣布一項7億美元的軍援烏克蘭新計畫，包括射程約80公里的「海馬斯多管火箭系統」（HIMARS）。

拜登發表聲明指出：「美國將與烏克蘭夥伴站在一起，繼續提供烏克蘭武器及裝備，讓該國自衛。」

拜登也宣布提供烏克蘭「海馬斯多管火箭系統」的計畫，此前烏國政府曾向他保證，不會使用該系統打擊俄國境內目標。

俄羅斯則是指責美國「火上澆油」。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）說，提供火箭發射器之舉，提高了「第三國」捲入衝突的風險。

●俄軍侵烏將邁100天澤倫斯基稱兩成領土落俄手中

俄羅斯軍隊2日猛攻烏克蘭在東部頓巴斯（Donbas）地區堅守的最後一座戰略城市。美國警告，俄烏戰事恐將持續數月。

自從被烏軍擊退，無法包圍基輔後，俄羅斯軍隊將重心放在奪取烏東地區。

捍衛烏東地區讓烏克蘭付出高昂代價，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）據報坦承，每天陣亡的烏克蘭士兵高達百名。

他表示，俄軍已拿下烏克蘭約2成領土，其中包括莫斯科入侵占領的土地、遭兼併的克里米亞半島，以及由親俄分離分子占領的區域。

澤倫斯基告訴盧森堡的國會議員：「目前，我們的領土中約20%落入占領者的手中。」

▲▼ 烏克蘭部隊7日在哈爾科夫地區與俄軍戰鬥。圖為烏克蘭軍隊,烏軍。（圖／路透）

▲烏軍現在急需西方的重武器軍援。（圖／路透）

●烏軍頓巴斯戰況慘烈 亟盼西方重武器及時雨

目前烏東戰場烏軍在俄軍猛烈砲火下漸感吃力，每天傷亡達數百人，亟賴西方援助重武器扭轉頹勢。

烏軍中士剛察倫科（Vladislav Goncharenko）描述俄軍無情砲轟，「一聽到砲彈呼嘯聲，我們就臥倒戰壕內，到處是爆炸巨響，讓人只想趴得更低。砲彈彈片不斷從頭上飛過，像蒼蠅一樣多」。

俄軍繼續在北頓內茨克（Sievierodonetsk）的巷戰裡推進；當地官員表示，俄軍已控制全市約70%，市內人口已從戰前的10萬剩下僅約1萬2000人。

烏方官員直言烏軍處境不樂觀，但表示西方武器越快到位就越能轉危為安。烏克蘭總統澤倫斯基這週接受Newsmax訪問時透露，目前烏東戰況是烏軍每天陣亡60到100人、500人受傷。

●澤倫斯基控俄軍強擄逾20萬烏克蘭兒童

烏克蘭總統澤倫斯基1日表示，被強制押往俄羅斯並分送全俄各地的烏克蘭人包括20萬名兒童在內，其中有些是孤兒院院童，有些是和父母一起被帶走，也有的是被迫與家人分離。

澤倫斯基表示，烏克蘭會懲罰那些該負責任的人，但首先會在戰場上向俄羅斯證明，「烏克蘭不會被征服，我們的人民不會投降，我們的孩子也不會成為占領者的戰利品」。

澤倫斯基表示，目前已知有243名兒童死於戰火，446名兒童受傷，另有139名失蹤；並說，真實數字可能更多，因為當局無法全面了解俄軍占領區的情況。

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