立陶宛人民「捐款1.8億」幫烏克蘭買TB-2　土耳其：無人機免費

▲立陶宛人民捐款幫烏克蘭買無人機，土耳其廠商免費贈送。（圖／取自@Lithuanian_MoD）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯侵略烏克蘭，讓同樣是前蘇聯成員的立陶宛充滿危機感，人民甚至自主捐款650萬美元（約新台幣1.8億），要跟土耳其購買在這次戰爭中立下大功的TB-2無人機，並且送給烏克蘭。土耳其廠商了解後也很豪爽的表示，無人機「免費」。

立陶宛國防部長阿努紹斯卡斯（Arvydas Anusauskas）在推特發文表示，「這真是太讓人難以置信了，土耳其同意免費贈送捐款等值的無人機，我們決定把這筆錢可以拿去購買TB-2的彈藥，或用於人道救援，感謝土耳其！」

The people of Lithuania have honorably raised funds to buy a Bayraktar TB2 for Ukraine.



Upon learning this, Baykar will gift a Bayraktar TB2 to Lithuania free of charge and asks those funds go to Ukraine for humanitarian aid.



@a_anusauskas@VSemeska@Lithuanian_MoD pic.twitter.com/3PjIyZiME5 — BAYKAR (@BaykarTech) June 2, 2022

根據土耳其與烏克蘭2022年1月簽訂的合約，16架TB-2總計約6000萬美元。如果是依照這個合約的價格，土耳其大約可以贈送1~2架TB-2無人機。

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