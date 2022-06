立陶宛人民「捐款1.8億」幫烏克蘭買TB-2　土耳其：無人機免費

▲立陶宛人民捐款幫烏克蘭買無人機,土耳其廠商免費贈送。(圖/取自@Lithuanian_MoD)

記者林彥臣/綜合報導

俄羅斯侵略烏克蘭,讓同樣是前蘇聯成員的立陶宛充滿危機感,人民甚至自主捐款650萬美元(約新台幣1.8億),要跟土耳其購買在這次戰爭中立下大功的TB-2無人機,並且送給烏克蘭。土耳其廠商了解後也很豪爽的表示,無人機「免費」。

立陶宛國防部長阿努紹斯卡斯(Arvydas Anusauskas)在推特發文表示,「這真是太讓人難以置信了,土耳其同意免費贈送捐款等值的無人機,我們決定把這筆錢可以拿去購買TB-2的彈藥,或用於人道救援,感謝土耳其!」

The people of Lithuania have honorably raised funds to buy a Bayraktar TB2 for Ukraine.



Upon learning this, Baykar will gift a Bayraktar TB2 to Lithuania free of charge and asks those funds go to Ukraine for humanitarian aid.



@a_anusauskas@VSemeska@Lithuanian_MoD pic.twitter.com/3PjIyZiME5