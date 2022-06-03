國家警報響了！新北山區暴雨警示　雨區擴大「13縣市大雨特報」

記者李姿慧／台北報導

雨區擴大！氣象局今(6/3)下午針對新北市等13縣市發布大雨特報，氣象局提醒，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，基隆北海岸、宜蘭、南投、花蓮、臺東地區及新竹以北、雲林以南山區有局部大雨發生的機率。另外，氣象局也針對新北山區發布災防告警訊息。

大雨地區包括基隆北海岸、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、蘭嶼綠島。

另外，氣象局14時25分也針對南投縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時00分止，警戒範圍為埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉。氣象局15時12分再針對花蓮縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時45分止，警戒範圍包括玉里鎮、瑞穗鄉、卓溪鄉。

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而氣象局15時00分針對新北山區發布災防告警訊息，內容為「[大雷雨即時訊息](山區暴雨警示)您所在區域附近有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全，持續至6/3 17:00」。

▲氣象局發布大雨特報。（圖／記者李毓康攝）

▲氣象局針對13縣市發布大雨特報。（圖／氣象局）

根據氣象局預報，今日各地大多仍為多雲到晴，不過西南風帶來的水氣稍微增多，清晨至上午中南部有局部降雨，午後在東北部、東部、大台ˊ北地區及其他山區則有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，請留意短延時的強降雨；白天各地高溫約32至34度，局部地區有機會再高一些，天氣悶熱，中午前後紫外線偏強，戶外活動請多補充水分並做好防曬，至於早晚各地低溫約24到26度。

週六、下週日（4日、5日）西南風逐漸增強，迎風面中南部水氣更為增多，出現短暫陣雨或雷雨的機率提高，降雨時間及區域也會增多，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；中南部地區及午後其他山區有局部大雨發生的機率，沒下雨時天氣持續悶熱。

下週一（6日）鋒面接近及西南風影響，天氣轉趨不穩定，西半部降雨機率偏高，容易有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，東半部午後出現局部短暫雷陣雨的機率也會提高；降雨明顯，各地高溫略降。

