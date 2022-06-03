快訊／死亡+142！20多歲男染疫「全身無力路倒」　出現中風、肺炎亡

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內新增142例死亡個案，當中一名較為年輕個案為20多歲男性，5/16發病當天路倒，送醫確診，本身出現中風、肺炎，21日住院，31日死亡，死因為免疫疾病、新冠肺炎感染症。

▲0603死亡個案分析。（圖／指揮中心提供）

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今年國內累積本土病例217萬0453人，當中有216萬3916人為輕症，輕症比例99.7%，中重症累積6537例，重症中有1810死。今日新增409例中重症，包括中症269人、重症140人；今日新增和已公布重症合計有142死。

指揮中心指出，今日新增142例本土病例死亡個案，為87例男性、55例女性，年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、134例具慢性病史、67例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月27日至5月31日，死亡日期介於5月14日至6月1日。

死亡個案當中最年輕為20多歲男性，發言人莊人祥表示，該案5/16全身無力路倒，送醫採檢確診，後來21日到醫院住院，病程包含肺炎、中風，路倒可能也與中風相關，後續於5月31日過世，死因為免疫疾病、新冠肺炎感染症。

▲▼新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）