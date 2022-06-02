集集線旅遊新亮點　舊車埕國小校舍搖身變鐵道觀光小學堂

▲車埕鐵道觀光小學堂展示館暨林班道鐵路小學商場今天啟用開幕。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

舊車埕國小校舍因廢校而長年閒置，為增加車埕鐵道旅遊能量，日月潭國家風景區管理處經4年多努力，全新推出「鐵道觀光小學堂商場」，除了鐵道展示館，還包含了藝文展覽空間、創意商品販售及在地特色餐飲等，以鐵道主題為舊校舍注入新活力，也為車埕旅遊增添新亮點。

日管處指出，鐵道展示館內利用4個集音罩喇叭，以日語、客語、台語、中文等4聲道，講述集集線從日治時期到現在所聚集不同族群的月台故事，搭配畫面，讓旅客彷彿回到過往；館內由石虎香蕉彩繪模型列車，從集集線起站二水、源泉、濁水、龍泉、集集、水里到車埕終站，對照著新舊照片，進行地理歷史人文知識巡禮，也展出碩果僅存的日治時代集集車站屋頂、仿製等比例實木模型，館外還有一處追火車隱藏景點，可收集「七站一線」九宮格紀念章。

日管處表示，本期也規劃「集光鐵道」特展，從過往歷年票卡到鐵道老文物，從台鐵人的生活軌跡到國際友好串聯，展示前台鐵局、觀光局局長周永暉等老台鐵人捐贈的精心收藏、記錄當時幕後功臣們的辛勞故事；藝文展覽空間則推出日月潭永續旅遊主題展「未來借物所」，分享日管處歷年來努力推動永續發展的過程，也邀請OLYMPUS台灣總代理元佑實業一起展出日月潭的攝影作品。

日管處提及，車埕遊客中心與小學堂商場的委外經營商「林班道」，也是深耕在地的業者，用心引進多元的店家進駐，如品牌咖啡館、質感選物店及小農鮮榨飲品特色店家等，期待在保留舊有及引入新元素之中，能夠發揮企業的影響力，也期待展示館與林班道鐵路小學商場能賦予車埕國小嶄新價值、豐富遊客的旅遊體驗。