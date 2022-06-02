端午節前夕　台南專勤隊宣導防堵非洲豬瘟郵包新規定

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊，會同相關單位宣導裁罰新規定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鑑於國際間非洲豬瘟疫情仍十分嚴峻，行政院農委會日前除新增尼泊爾為近3年發生非洲豬瘟國家，並公告違規郵包裁罰新措施，自2022年5月20日起，首次經查獲確認，將處郵包收件人罰鍰新台幣20萬元，第2次以上則重罰新台幣100萬元。

移民署南區事務大隊台南市專勤隊，為避免民眾因不知法令而觸法受罰，持續加強宣導防堵非洲豬瘟國際郵包裁罰新措施，共同守護台灣畜牧業。

台南市專勤隊指出，目前非洲豬瘟疫情仍持續蔓延世界各國，亞洲地區僅剩日本及我國未被列入豬瘟疫區，為守護我國國產豬肉，台南市專勤隊結合台南市衛生局及農委會動植物防疫檢疫局台南檢疫站利用端午佳節前夕，再度前往轄內東南亞小吃店及雜貨商店，向在台外籍人士宣導，切勿因一時思念家鄉口味，跨海郵寄家鄉肉製品來台，以免誤觸法令，移民署也持續透過多元管道，以多語方式向新住民及外籍移工提醒，如自泰國、越南、中國、港澳、印尼、柬埔寨、菲律賓、韓國等非洲豬瘟疫區，攜帶或郵寄應景肉品或含肉類加工食品來臺，收件人將視違規情形裁罰新台幣20萬元，第2次以上將重罰高額罰鍰100萬元。

台南市專勤隊隊長李建雄呼籲，「病毒不分國界，防疫不能鬆懈」，移民署將持續結合相關單位，向外籍移工及新住民宣導裁罰新規定，並提醒勿購買來路不明或標示不清的商品，如誤將違規豬肉製品以郵包等方式輸入國內，恐付出高額罰款，請民眾千萬不要以身試法。