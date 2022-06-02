端午取消記者會有何行程？陳時中：吃粽子、到處視察

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

指揮中心指揮官陳時中昨（1）預告，端午節當天記者會將暫停一次。而今再次被問到「當天是否有安排行程？」他則說，「可能吃粽子吧」，還有視察部分地方。

陳時中昨提到，「端午連假若沒有特殊狀況，當天（3日）就會停開一次。」不過外界好奇，是否當天有安排行程，他今（2）則表示，「可能吃粽子吧，可能還是會有些地方去視察一下」，主要是週日還會有許多單位還在辛苦的工作，會再去看看。