連假南部出遊「和公廁自拍」可到超商換濕紙巾　給負評再加碼送

▲環保署端午假期推出限時加碼賺綠點活動。（圖／環保署提供）

記者許展溢／台北報導

端午假期明天到來，環保署特別推出限時加碼賺綠點活動，6月3日至5日共3天，出遊到熱門景點公廁拿起手機「掃碼給評價」找出負評公廁熱區，每次可獲500綠點，1天最多3次，另只要一週天天掃碼，還能帶回一串衛生紙。

環保署表示，6月5日連假正是環境日，因此啟動限時加碼「公廁巡田水，掃碼賺綠點」活動，本次活動為期間、地區限定，鼓勵大家夏日出遊時，如同農夫巡田水一樣，透過參與旅遊熱點公廁進行掃碼給評價，找出負評公廁熱區，讓公廁管理單位知道缺點在哪也可落實清潔維護工作。

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環保署說明，參加本次評價活動並上傳與掃碼貼紙之照片自拍照，每人每次掃碼評價可獲得500綠點，而原本每人每天限領3次，但活動特別加碼6月3日至6月5日端午連假期間，出遊掃碼評價公廁不限3處，可無限次掃碼賺綠點，並留下公廁使用意見作為改善參考。

▲環保署表示，上傳一張與掃碼貼紙自拍合照，即可獲500綠點。



環保署提到，由於高雄市與台南市都屬於直轄市，人力及資源相對較其他南部5縣市充足，且公廁管理一直以來均獲良好評等，因此，本活動只限定非六都的南部5縣市掃碼評價。民眾使用公廁後，只要掃描活動掃碼貼紙的QR Code，留下公廁使用整體意見，並上傳一張與掃碼貼紙自拍之合照，即可獲得500綠點。

環保署指出，活動即日起至7月31日（ 6月3日至5日端午連假加碼， 出遊掃碼評價公廁不限3處可無限次掃碼賺綠點）。地區限定5縣市（嘉義縣、嘉義市、屏東縣、澎湖縣、台東縣）共計267處旅遊相關熱點列管公廁，民眾只要掃碼7天，即可獲得10500綠點，可至超商兌換濕紙巾、沙拉油等實用的環保產品，累積10000綠點還可以一次兌換一串物超所值的衛生紙。詳細活動可至環保集點網頁查詢。