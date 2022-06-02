台東BNT疫苗快打站首日到打率9成　今開放5至11歲兒童隨到隨打

▲台東縣府開設幼生BNT疫苗快打站。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣於6/1起一連2天晚間在寶桑國中活動中心，專為104/9/2至106/5/31出生並就讀台東幼兒園所的幼兒，開設幼童BNT快打站完成第1劑疫苗接種，為關心幼兒疫苗接種情形，縣長饒慶鈴1日晚間在教育處長林政宏、衛生局長黃明恩等人陪同下，特地前往施打站了解疫苗接種現況。

縣長饒慶鈴表示，近日幼兒確診病例數不斷增加，為藉由接種疫苗提升校園防疫安全，讓幼兒更加安心就學，日前縣內各幼兒園已發放疫苗接種須知及評估暨意願書進行調查，並充分尊重家長選擇，由其評估並決定是否讓子女接種，並提醒確診個案請於確診3個月後再自行預約接種。

目前疫苗僅開放5歲以上接種，饒慶鈴了解許多有嬰幼兒的家長都特別擔心，害怕不小心把病毒帶回家，害了沒有保護力的孩子，呼籲大家除了完整接種3劑疫苗，也一定要落實口罩戴好戴滿、勤洗手多消毒的防疫規範。



除了這2天的快打站，5至17歲的幼童、青少年將陸續接種新冠疫苗，縣府也會盡快完成所有校園接種場次，民眾也可自行至醫療院所預約，接種場次、預約方式請參考台東縣衛生局官網，由於5至6歲未入國小的幼兒BNT疫苗接種劑量是成人一半，提醒家長接種前須先填寫同意書，也鼓勵家長踴躍將家中符合施打年齡的小朋友，帶往合約院所接種，以提升臺東校園師生防護力。

▲台東縣府開設幼生BNT疫苗快打站。（圖／記者楊漢聲翻攝）

為了減緩小朋友們的緊張，寶桑國中活動中心的快打站現場，縣府非常貼心特別擺放氣球、播放卡通影片及輕鬆的音樂、備有可愛KITTY貼紙，還有台東吉祥物阿歷和阿奈的陪伴，希望讓施打的孩子感到安心放鬆，也特別感謝台東馬偕醫院及台東基督教醫院的協助。饒慶鈴看到小朋友都很勇敢的接種疫苗，表現100分，都給予大拇指稱讚，不過，還是有小朋友害怕打針嚇哭或是顫動，需要現場好幾位護理人員協助完成。

教育處說明，此次幼生快打站線上預約狀況約5成，到打率達到9成，其餘也安排部分國小提早施打疫苗，2日晚上7:00在寶桑國中活動中心將繼續開放150劑隨到隨打，對象為滿5歲至11歲兒童。至於國小學童已於5/27開始入校集中施打，最遲將於6月中前完成國小學童疫苗校園施打，以提高校園疫苗施打覆蓋率，維護學生健康。