+1585！竹市畢典形式各校自行決定　實體畢典禁家長外賓參加

▲新竹市今日新增確診1585人。（圖／新竹市府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市今（2）日新增1,585名確診個案，今（111）年以來累積37,356名確診個案，目前累積居家照護者為9,891人、居家隔離者為3,720人。市府表示，竹市高中、國中小下周（6月6日至6月10日）延續停課，採居家遠距教學，各校畢業典禮則依狀況由學校自行決定線上或實體舉行，若決定實體辦理，原則上不開放家長及外賓參加。

市府表示，中正市場疫苗施打站將服務至本週六（6月4日）截止，下周一（6月6日）起將轉移至體育館施打站（新竹市公園路295號），持續提供5至11歲兒童輝瑞疫苗施打服務。體育館施打站設站時間為周一至周五08:00至11:00、14:00至17:00，採線上預約制，請有需要之家長提前預約。

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▲▼竹市高中、國中小下周延續停課，採居家遠距教學，各校畢業典禮則由學校自行決定線上或實體，若實體辦理，則不開放家長及外賓參加。

衛生局表示，本市社區醫療站（武陵路25巷側）端午連假期間服務不打烊，設站時間維持每周一至周六上午09:00至12:00，提供快篩陽性者現場診斷、確診及領藥一站式服務。若居家快篩陽性者，請以透明夾鏈袋妥善密封陽性卡匣，配戴口罩自行前往社區醫療站，切勿搭乘大眾交通工具。

衛生局呼籲，端午連假將至，連假期間仍須落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線，若有任何防疫相關問題，連假期間仍可撥打本市居家關懷中心專線03-5320900 （24小時專人服務）。

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