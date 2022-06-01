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社會 社會焦點 保障人權

天虹副總肇事警官陪做筆錄　議員按鈴告發...籲查關鍵「友人」

▲分局長陪天虹副總筆錄「友人」是誰？　縣議員地檢按鈴告了。（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹縣議員連郁婷今日前往地檢署按鈴申告，希望檢方啟動完整調查，還給家屬及社會一個公道。（圖／記者陳凱力攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

日前天虹科技副總羅偉瑞違規駕駛與一名保全發生碰撞，爆出高階警官陪做筆錄、警方幫轉傳肇事者聲明，引發與論批判，竹縣警局31日加重處分後，警政署也要求相關人交出通聯紀錄，對此，新竹縣議員連郁婷認為，新竹縣警局的調查只能針對新竹縣，真正的「大咖」仍隱藏在背後，因此按鈴申告，要求公權力介入進行完整調查。

▲刑事局29日針對疫情假消息案件進行後續說明，由副局長黃家琦、司法科長鄺慶泰及警政署資訊室主任林建隆對外說明、。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局副局長黃家琦（圖中）捲入新竹縣新埔分局長關說天虹科技副總開車撞死保全關說一案，遭警政署加重懲處記過二次。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署31日宣布，竹縣警局祭出的懲處過輕，經調查後重新懲處，包括轉發肇事者聲明稿的副局長許豐統，原劣蹟加重為記過一次；陪同肇事者筆錄的分局長林英煌原申誡一次加重為記過二次；致電請分局長前往關心的刑事警察局副局長黃家琦記過二次；刑警大隊副大隊長吳仁志記過一次。此外，局長楊哲昌考監不周自請處分，申誡一次、公關科長嚴永銘維持申誡一次。

▲天虹副總。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲分局長林英煌（白衣者）因陪做筆錄遭記過二次。（圖／記者陳凱力翻攝）

事件從28日經由媒體曝光「分局長林英煌陪筆錄」首當其衝，同下午新竹縣警局公關科因轉發肇事者聲明「自動跳坑」，31日經由新竹縣議員連郁婷揭露後，再度卷入前新竹縣警局局長、現任刑事警察局副局長黃家琦。

黃家琦發表聲明，曾請分局長前往寬慰肇事者，但務必依法辦理，對於造成非議仍自請處分。陪筆錄事件目前累積中箭的包括有：

轉發肇事者聲明稿的副局長許豐統，記過一次。

陪同肇事者筆錄的分局長林英煌記過二次。

致電請分局長前往關心的刑事警察局副局長黃家琦記過二次。

刑警大隊副大隊長吳仁志記過一次。

新竹縣警局局長楊哲昌因考監不周自請處分，申誡一次。

公關科長嚴永銘申誡一次。

雖然相關懲處看似落幕，但是新竹縣議員連郁婷認為，警政署以及新竹縣警局將局長以下相關幹部，須交付通聯記錄以及通訊軟體對話報請新竹地檢署調查，但至此，副局長許豐統仍然不願意透露將羅姓肇事者聲明轉發給他的「友人」是誰，其心可議。

▲分局長陪天虹副總筆錄「友人」是誰？　縣議員地檢按鈴告了。（圖／記者陳凱力攝）

▲連郁婷（左）今日前往地檢署按鈴告發。（圖／記者陳凱力攝）

連郁婷說，這位「友人」究竟是警界還是政界，仍為大眾所關心，更遑論副局長是要求下屬用警局與媒體溝通之群組轉發，顯然是透過公部門資源，為私人謀利，顯已涉犯刑法第131條瀆職罪。且警方內部行政調查無法要求警員提供通訊對話紀錄，甚至新竹縣警局督察科只能針對「新竹縣」轄下員警調查，外縣市的根本鞭長莫及，因此才希望透過檢調力量，向電信公司或者通訊軟體公司調閱相關紀錄，還原真相，給家屬一個交代。今日（6/1）連郁婷偕同新竹縣議員參選人彭致豪前往新竹地檢署按鈴告發。

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