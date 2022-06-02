竹縣+2282　端午連假加開各鄉鎮25場、共5880劑BNT接種





▲竹縣今日新增2282名確診病例。（圖／新竹縣府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣今(2)日新增2282例新冠肺炎本土確診案例，目前居家隔離中259人、居家照護中人數6762人。縣府表示，端午節連假期間將增開BNT疫苗接種專案，共25場次、5880劑次，提供5歲以上至成人的疫苗接種服務，歡迎鄉親多加利用。

竹縣衛生局說明，除了端午連假加開的接種專案場次外，明(3日)上午在竹北婦幼館的5-6歲幼童BNT疫苗專診1000個名額，自昨(1)日晚上7時開放預約，至今(2)日下午4時截止，請尚未預約的鄉親把握機會；提供服務的大安醫院也將在接種當天(6/3)上午10:30起開放爽約劑給5-11歲孩童現場排隊接種。此外，6月份在竹北里集會所開設的多場社區接種服務已增加5-11歲兒童服務量能，由新仁醫院提供BNT疫苗接種，請鄉親多加利用。

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▲端午節連假期間將增開BNT疫苗接種專案，共25場次、5880劑次，提供5歲以上至成人的疫苗接種服務。



新竹縣持續服務偏鄉地區民眾，考量許多部落交通不便，繼日前醫護前進尖石鄉後山開設PCR篩檢服務後，醫護再次前進偏鄉山區服務，在五峰鄉議員張益生和大安醫院協助下，今天上午於五峰鄉花園集會所開設PCR採檢服務，共採檢81人，為方便臥床病患，也由醫護前往家中完成採檢。

▲新竹縣醫護團隊再次前進偏鄉山區服務，於五峰鄉花園集會所開設PCR採檢服務，共採檢81人，其中臥床病患則由醫護前往家中完成採檢。

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