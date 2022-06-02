兒童重症累積30人、13死！15人腦炎「10人病況改善」不用呼吸器

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布國內心增413例中重症，當中有291人中症、122人重症。目前中重症累積6128例，當中在兒童方面有30例重症，13例死亡。兒童重症併發腦炎有15起，除5人死亡，其餘個案都病況改善，有4人出院，6人住院已經無須使用呼吸器。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今年國內累積本土病例209萬3540人，當中有208萬7412人為輕症，輕症比例99.7%，中重症累積6128例，重症中有1668死。今日新增413例中重症，包括中症291人、重症122人；今日新增和已公布重症合計有144死。

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指揮中心統計，目前兒童重症累積30例，13人死亡；重症個案分別有15例腦炎、6例肺炎、2例敗血症、2例哮吼、4例家中死亡，1例共病腦腫瘤。羅一鈞表示，兒童腦炎個案除了5例死亡，其餘10人病況都改善，有4人已經出院，另6人都沒有使用呼吸器。

死亡個案有1名未滿10歲兒童在家死亡，羅一鈞表示，該案是9歲男童，平時由親戚幫忙照顧，本身有橫膈膜疝氣病史，經手術修復；5月28日出現嘔吐，5月29日下午送醫前1小時，照顧親友發現語無倫次意識不清情況，緊急叫119送醫，到院時已無生命跡象，快篩陰性，急救30分鐘無效死亡，後來PCR檢驗陽性，行政相驗診斷死因為心肺衰竭、新冠確診。