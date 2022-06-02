楊志良控指揮中心草菅人命　陳時中：政治活動「不回應」

▲楊志良與八百壯士至疾管署前抗議 。（圖／記者李毓康攝）



記者張乃文／台北報導

前衛生署長楊志良今（2）號召民眾到指揮中心外抗議政府「瀆職、貪腐」，甚至直指政客草菅人命。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，這屬於政治活動，「不回應。」

中華民國八百壯士捍衛中華協會發起《聲援全民行動，打倒貪腐官員，清算陳時中，公審食藥署》活動，而楊志良到場聲援並表示，截至4/30止，貪腐政客們，在假超前、真貪腐的精心佈局下，台灣同胞因染疫而失去生命者，累計已有865位，但來到5月的30號，竟衝破至2,165位，「短短不到一個月的時間，因為貪腐政客的惡行，已有1,300位無辜百姓就這樣地提前失去了生命，我們的國家到底怎麼了？我們的人民又該如何生存下去？」

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楊志良說，深為貪腐政客無良「害民」、更已達「害命」的禍國殃民至極行徑悲痛，「為生存要革命，政府不做、民間自己做！希望大家及社會公正公義人士齊聲撻伐，這無良政府和衛福部陳時中及食藥署等眾多草菅人命的官員。」

在2點的疫情記者會上，有媒體提問，目前當下外面就有很多抗議活動，楊志良說了些比較重的話，草菅人命等，想問陳時中對抗議有回應？陳時中僅表示，「屬於政治活動的一環，跟疫情無關，我也不回應。」

▲▼楊志良與八百壯士至疾管署前抗議 。（圖／記者李毓康攝）



▲楊志良與八百壯士至疾管署前抗議 。（圖／記者李毓康攝）