醉男隨機攻擊奪命！他宿街頭慘被石塊砸爆頭慘死　路人直擊嚇壞



▲陳姓街友被活活打死，警方正在了解犯嫌行兇動機。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

竹東一名陳姓男子，昨(1)日晚間10時許，在竹東市場不明原因遭呂姓男子毆打，頭破血流倒地不起，路人發現後趕緊報警。警方到場時只見陳男失去意識倒臥血泊中，送醫急救後仍不治，當時施暴的呂男喝茫到無法正常答話，待酒醒後才知道自己闖了禍，對於行兇動機警方還在調查中，全案依殺人罪嫌依送偵辦。

36歲呂姓男子，昨日晚行經竹東市場時，看到一名60多歲陳姓男子坐在階梯上，不明原因突然暴走，向陳男拳打腳踢，陳男落荒而逃，但呂男卻抄起路邊大石塊窮追猛打，陳姓街友被一陣暴打，拖行至河堤盡頭，才被附近攤商發現報警。

警方抵達現場時，陳姓男子全身是血倒在地上，主要致命傷初判為頭部嚴重外傷，行兇的呂男看似醉得兇，根本無法達應員警問話。陳姓街友送醫急救仍不治。

據了解，陳姓男子並非社會處造冊名單內的街友，他在竹東有居所，不過仍喜歡露宿街頭，當日疑似按習慣在街邊遊蕩準備休息，初步瞭解陳呂兩人並不相識，究竟呂男為何突然起殺機也令警方想不透。

檢警今天（2日）相驗，同時針對案發現場找回的石頭採證，初步認為陳男的頭部創傷應為腳踹導致。呂男酒醒後面對警方訊問仍一問三不知，兩人是否認識、有無其他冤恨、殺人動機等，都待了解中，全案依殺人罪嫌移送偵辦。

►轉發天虹副總聲明涉瀆職 時力議員提告：偵查不公開是假議題

►天虹副總肇事警官陪做筆錄 議員按鈴告發...籲查關鍵「友人」



►梅雨加持「自然溢流62天」 苗栗鯉魚潭鋸齒瀑布夢幻美景再現