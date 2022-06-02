女性打莫德納更容易長皮疹！ 　日研究曝原因：3大因素影響

▲日本研究證實，女性施打莫德納疫苗更容易出現皮疹副作用。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本一項最新研究證實，在同樣接種莫德納新冠疫苗的人當中，女性出現皮疹副作用的比例高達22.4%，超過男性的4倍。研究人員指出，這可能是因為女性的體重、賀爾蒙以及環境等因素的差異造成。對此，莫德納的日本與美國公司並未做出回應。

根據《路透社》報導，日本一項研究在2021年5月至11月期間，針對5839名曾接種莫德納疫苗的民眾進行調查。研究小組發現，女性在首次接種疫苗後出現皮疹的比例為22.4%，而男性的比例則為5.1%，由此可見女性施打莫德納疫苗後更容易出現皮疹副作用。

根據《美國醫學協會雜誌》6月1日的報導指出，儘管女性更容易出現皮疹，但是這些副作用的症狀很輕微，民眾也不須為此拒打mRNA疫苗。

▲研究團隊指出，體重、賀爾蒙以及環境都有可能影響副作用的產生。（圖／路透）



這份研究來自東京市自衛隊中央醫院，他們表示，大多數出現皮疹副作用的患者是在接種第6天或是6天後才會出現症狀，而相關副作用在美國和歐洲也被通報為罕見的不良反應個案。

研究團隊指出，根據統計數據，日本的發病率較高，但這也有可能是因為日本人對於這類症狀有更多的認識。他們也提到，女性比男性更容易在接種莫德納疫苗後出現皮疹等副作用，可能是因為體重、賀爾蒙以及環境等因素的差異。

另一方面，莫德納在美國與日本的公司都尚未針對這些研究報告做出回應。

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