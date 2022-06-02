睡前傳LINE、通話！自由廣場接種站爭議　黃珊珊：王必勝稱「來不及說」

記者袁茵／台北報導

衛福部醫福會執行長王必勝1日透露，很多市長、衛生局長會在晚上打來指揮中心，高雄市長陳其邁更是天天打來，表達自己要做什麼、講很多意見。面對台北市議員質疑台北市政府有無和指揮中心通話，台北市副市長黃珊珊直言，自己每天晚上10點睡覺前都會跟王必勝通話，但對方稱自由廣場兒童疫苗接種站是「來不及說」。

▲台北市長柯文哲於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

台北市長柯文哲2日下午赴台北市議會備詢，國民黨台北市議員汪志冰暗酸，近幾天議員們圍繞在「白痴命令」這句話上，柯文哲先前有提及，自由廣場兒童疫苗接種站是中央未先通知，但「這就是你不對了！」因為王必勝說陳其邁天天打到指揮中心、保持熱線，「你台北市自己不跟人家溝通，怎麼這麼大牌，要人家通知？」

聽聞汪志冰的言論，柯文哲僅說「可是⋯可是⋯」而台北市副市長黃珊珊則趕緊回答，自己有和王必勝聯絡，對方真的沒有講這件事情，「我還怪他（王必勝）為什麼不先跟我講，我每天都跟他聯絡。」自己每天都和王必勝傳LINE、通話，「我也是晚上10點睡覺前會跟他（王必勝）通電話，都有啊！」只要中央有通知政策，北市府能做都盡量做。

接著汪志冰詢問柯文哲有無和衛福部長陳時中、王必勝等人通電話？柯文哲直言「沒有。」有問題的話會直接去衛福部，像是以前疫調系統、疫苗等問題，他都有親自去衛福部找陳時中，「如果我覺得政策有問題，就會去找他（陳時中）。」

黃珊珊則補充道，自己有接到王必勝的訊息，王必勝說行政院長蘇貞昌在早上10點公布後，就很急著去安排，「來不及跟我們說。」

▼台北市議員汪志冰。（圖／記者林敬旻攝）