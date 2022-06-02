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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

僅2童！議員曝自由廣場接種現況　柯文哲勸：明天就收起來、別再弄了

記者袁茵／台北報導

中央於1日在自由廣場成立兒童疫苗接種站，但台北市長柯文哲認為，已安排在校接種，中央此舉是「白痴命令」。自由廣場兒童疫苗接種站一天可接種2600人，國民黨台北市議員鍾沛君爆出，2日打疫苗人數不多，甚至有間隔10幾分鐘都沒人接種，而柯文哲也呼籲中央，乾脆「明天就收起來，不要再弄了。」

▲台北市長柯文哲於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲2日下午赴台北市議會備詢，鐘沛君表示，這陣子不論是中央或地方成立的PCR篩檢站、疫苗接種站，都使醫護不眠不休工作，特別是端午連假也要加打疫苗，使工作量增加。柯文哲回應，這種天氣要穿防護衣，真的是一種折磨，「那會中暑，相當熱。」

▲▼中正紀念堂兒童疫苗接種站6月2日現場情形。（圖／台北市議員鍾沛君辦公室提供）

▲中正紀念堂兒童疫苗接種站6月2日現場情形。（圖／台北市議員鍾沛君辦公室提供，以下皆同）

鐘沛君認為，應該將辛苦的醫護用對地方，中央在自由廣場兒童疫苗接種站放了82個醫護、行政人力，每條線可替200名兒童接種，每天預估可打2400至2600人，但開放第一天的第一個小時打200人之後，後面7小時只接種169人。

柯文哲提及，台北市時程都已經安排在學校打完，且有問題還可以到診所、醫院接種，「我不曉得（在自由廣場）打幹什麼。」且最重要的是家長同意書，當時有規定同意書得讓家長讀7天，「我是完全照SOP。」

鐘沛君也提供2日自由廣場接種站的現場照片，只見醫護穿著全套防護衣，但卻只有2名小孩在現場接種，她表示，甚至還有10多分鐘通通沒人，或是同一時間僅1名兒童接種，到底中央多好大喜功，還是根本沒想清楚？

柯文哲稱，中央沒通知北市府，是中央自己下令的，「如果這樣的話，明天就收起來了，不要再弄了。」不過也認為中央不會聽進他的意見，「有些事情要相信第一線指揮官，打仗有戰略佈局，人家都準備好了，你要插進來也先問一下佈局是什麼。」如果不必要，那撤掉就好了。

▲▼中正紀念堂兒童疫苗接種站6月2日現場情形。（圖／台北市議員鍾沛君辦公室提供）

▲▼中正紀念堂兒童疫苗接種站6月2日現場情形。（圖／台北市議員鍾沛君辦公室提供）

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