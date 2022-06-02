六都顏色最深「全台確診分布」一次看！本土累計逾216萬例

▲確診地圖曝光。（圖／翻攝自疾管署）
記者曾筠淇／綜合報導
今天國內新增7萬6967例本土個案，共分布於22縣市，其中又以新北市的1萬7632例最多，根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」可見，現在共有7縣市為深咖啡色，今年累計均超過5.8萬例。
今日新增7萬6967例本土病例，全國所有縣市均有病例，依序為新北市1萬2910例、台中市1萬0707例、高雄市1萬0530例、桃園市7854例、台北市6237例、台南市6144例、彰化縣4541例、屏東縣2773例、新竹縣2282例、苗栗縣1633例、新竹市1585例、宜蘭縣1426例、雲林縣1410例、南投縣1320例、花蓮縣1218例、基隆市1190例、嘉義縣1168例、台東縣897例、嘉義市756例、澎湖縣216例、金門縣145例、連江縣25例。
根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，六都均大於十萬例；連江縣則為唯一一個守在千例之內的縣市。
深咖啡色縣市（10萬1664～62萬1902例）有6：
台北市27萬2400例
新北市62萬1902例
桃園市29萬2299例
台中市19萬2948例
台南市11萬4032例
高雄市19萬1739例
次深褐色（4萬2246～10萬1663例）有5：
基隆市5萬8991例
新竹縣5萬6572例
彰化縣6萬4554例
屏東縣5萬0456例
宜蘭縣4萬6316例
橘色縣市（1萬8969～4萬2245人）有5：
新竹市3萬8174例
苗栗縣3萬4659例
南投縣2萬1546例
雲林縣2萬6807例
花蓮縣3萬4890例
淡橙色縣市（662～1萬8968人）有5：
嘉義市1萬1514例
嘉義縣1萬8108例
台東縣1萬5423例
金門縣2582例
澎湖縣3272例
淡黃色縣市（0～661人）有1：
連江縣661例
今年1月1日至今已累計216萬9845例本土病例，其中，新北市累計的病例數最多，共計62萬1902例。
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