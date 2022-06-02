六都顏色最深「全台確診分布」一次看！本土累計逾216萬例

衛福部醫福會執行長王必勝1日透露，很多市長、衛生局長會在晚上打來指揮中心，高雄市長陳其邁更是天天打來，表達自己要做什麼、講很多意見。面對台北市議員質疑台北市政府有無和指揮中心通話，台北市副市長黃珊珊直言，自己每天晚上10點睡覺前都會跟王必勝通話，但對方稱自由廣場兒童疫苗接種站是「來不及說」。