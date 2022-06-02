全國1年內清出13.8萬公噸海洋垃圾　攔除河面垃圾2萬2651公噸

記者蘇晏男／台北報導

行政院2020年5月核定「向海致敬」政策，整合中央及地方政府建立清理機制，減少海岸廢棄物。環保署表示，統計2020至2021年底，全國約清理約13.8萬公噸垃圾，且依民團調查，全國海岸垃圾現存量較2019年約減少近四成。另外，環保署也說明與水利署合作加強河川廢棄物攔除的業務，於2020至2021年共攔除河面垃圾2萬2651公噸。

環保署2日在行政院會上陳報「清淨海洋110年度執行成果」。會後環保署說，「向海致敬」政策明定全國1988公里海岸權管單位，整合中央及地方政府建立清理機制，執行各項源頭減量工作，減少海岸廢棄物，共同維護海岸清潔。

環保署說指出，行政院整合9個中央部會，15個機關，並與19個臨海地方政府合作，建立「定期清」、「立即清」及「緊急清」機制，統計2020至2021年底，全國約清理13.8萬公噸垃圾；而依據民間團體調查，全國海岸垃圾現存量較2019年約減少近四成，海岸清潔維護已見成效。

環保署表示，在各部會合作定期清理頻率下，仍可能因人為、氣候或洋流因素造成髒亂，為了能立即清理，環保署建置「海岸清理資訊平臺」，提供民眾通報「立即清」管道，即時通知海岸權管單位進行清理。針對緊急事件或颱風過後巡查，如烟花颱風過後緊急清理，經巡查各權管機關於7天內完成清理。

「源頭減量」及「去化回收」為向海致敬政策之重點工作項目，也是減少海洋廢棄的有效方式之一，包含：「推行刺網實名制，規範刺網漁業漁具應標示漁船統一編號及建立流失通報機制」、「鼓勵漁民回收舊漁網具，並將海上作業產生的廢棄物及廢棄漁網具攜回港內之廢棄物暫置區」、「改良浮具取代保麗龍」、「蚵架再利用」等相關措施。

另環保署與水利署也合作加強河川廢棄物攔除，2020至2021年共攔除河面垃圾2萬2651公噸，治標與治本同步並進，落實讓海岸經常保持乾淨的目標。

環保署表示，向海致敬政策推動迄今，海岸廢棄物清理及源頭減量工作，包括結合地方政府推動刺網漁業漁具實名制、漁港設置廢棄物暫置區及鼓勵回收機制，並加強河面廢棄物攔除，治標與治本同步並進，結合海岸廢棄物監測數據，滾動檢討，落實讓海岸經常保持乾淨的目標。