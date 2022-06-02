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世新端午節前暖心送粽　外籍生驚喜體驗傳統文化

▲▼世新大學國際處在端午前夕舉辦「粽夏端午」活動，讓境外生一解鄉愁。（圖／世新大學提供）

▲俄羅斯籍學生Sofia從未吃過粽子，收到粽子後感謝校方對外籍生的用心。（圖／世新大學提供）

記者許敏溶／台北報導

明（3日）天就是端午節，但有許多國際生無法返國，世新大學國際處為一解境外生鄉愁，在端午節前夕舉辦「粽夏端午」活動，由國際處人員親自到學生宿舍及租屋處發放粽子，盼藉由送粽活動，讓境外生感受到台灣的佳節氣氛，同時祝福期末考順利ALL PASS，溫暖舉動讓許多無法回家的境外生感到驚喜且溫暖。

▲▼世新大學國際處在端午前夕舉辦「粽夏端午」活動，讓境外生一解鄉愁。（圖／世新大學提供）

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▲世新大學國際處在端午前夕舉辦「粽夏端午」活動，希望讓境外生一解鄉愁。（圖／世新大學提供）

端午節是中國傳統三大節目，也是家人、親人團聚的重要日子，世新大學校內來自各國的境外生近千人，校方關心學生們過節思鄉心情，每年都會舉辦相關的各種應景或關懷活動，但今年適逢疫情，不少外籍生滯留台灣無法返國，世新國際處特別發起「粽夏端午」活動，在校內外親自發放粽子給各國外籍生，讓外籍生在台灣也能體驗濃厚的端午節氣氛。

就讀新聞學系碩士班的香港僑生林頌然表示，因疫情關係，自己幾乎都待在宿舍不出門，感受不到端午節的節日氣氛，感謝國際處人員在端午前夕，到深坑宿舍發送粽子，讓他感到非常暖心；來自馬來西亞的僑生林芷熒也說，因為疫情關係，好一段時間都不能回家，收到粽子就好像來自家一般的溫暖，內心很感動，剛好體驗台灣的粽子與馬來西亞有何不同。

▲▼世新大學國際處在端午前夕舉辦「粽夏端午」活動，讓境外生一解鄉愁。（圖／世新大學提供）

▲世新大學國際處人員親赴校外宿舍，發放粽子給外籍生，讓學生感到相當暖心。（圖／世新大學提供）

除了亞洲學生可藉由粽子一解鄉愁，世新大學表示，不少歐美學生也覺得粽子很新奇，來自俄羅斯的Sofia分享，自己從未吃過粽子，覺得學校很用心，也很期待首次的嚐鮮體驗：另一名來自瓜地馬拉的羅獅誠則說，聽說端午在台灣是個重要節日，這是自己第一次看到粽子，也接觸到中國文化習俗，覺得很新鮮。

▲▼世新大學國際處在端午前夕舉辦「粽夏端午」活動，讓境外生一解鄉愁。（圖／世新大學提供）

▲瓜地馬拉學生羅獅誠首次看到粽子，對中國文化習俗感覺很新鮮。（圖／世新大學提供）

世新大學國際處處長劉文英表示，疫情期間學生無法到校上課，外籍生們碰到端午節更易萌生思鄉情，希望透過送粽活動帶給同學一些慰藉。

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