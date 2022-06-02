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不怕油了！超商獨家「免沾手肉粽」包進滿滿餡料　24小時吃得到

▲▼7-11首創「免沾手肉粽」 。（圖／7-11提供）

▲7-11開賣獨家「免沾手肉粽」，主打盒裝免拆粽葉即可開吃 。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

吃粽子不再怕手油油了！就有超商獨家開發「免沾手肉粽」，主打免拆粽葉不黏手，只要微波加熱就能馬上開吃，肉粽選用長糯米加上豬肉、鹹蛋黃及香菇等豐富餡料，送進嘴裡超滿足，且即日起搭配四神湯還可享組合優惠，輕鬆滿足過節儀式感。

端午節一定要吃粽子，但7-11觀察到單身族常有粽子吃不完、加熱不便等困擾，因此除了在預購誌推出適合小家庭規格的多款商品，也自2020年起於門市引進單顆肉粽，微波加熱即可食用，而今年迎接端午節到來，7-11首創開發「免沾手肉粽」新選擇。

這款「呷七碗香菇蛋黃肉粽」為7-11與知名品牌呷七碗獨家開發，於北部地區超過2300間門市限量販售，主打盒裝免拆葉不沾手，嚴選在地長糯米，添加在地豬肉、鹹蛋黃及香菇等豐富餡料，同步還有「呷七碗招牌北部粽」，加了栗子、鹹蛋黃、香菇等配料，於全台超過4100間門市販售。

▲▼7-11首創「免沾手肉粽」 。（圖／7-11提供）

▲即日起至6/14止可享優惠，搭配阿桐阿寶四神湯直接省10元。

7-11也獨家與連續3屆榮獲府城10大傳統美食殊榮的「楊哥楊嫂肉粽」聯名開發「楊哥楊嫂南部粽」，內餡瘦肉醃漬1天以上，口感軟嫩適中，加入蛋黃、花生和香菇，口感香Q；以上3款商品即日起至6/14止可享優惠，搭配阿桐阿寶四神湯直接省10元。

▲▼麻古茶坊高山金萱茶。（圖／麻古茶坊提供）

▲麻古茶坊高山金萱茶免費升級瓶裝。（圖／麻古茶坊提供）

吃粽子當然要配飲料，人氣手搖飲品牌「麻古茶坊」也驚喜祭出最新飲品優惠，即日起至6/5止，凡於指定平台「麻古購」領取優惠券，即享爽喝「高山金萱茶杯裝價免費升級瓶裝容量」，現省15元，提醒每人可兌換1張優惠券，每券限用1次，優惠券兌換截止日至6/5止。

▲▼清原芋頭沙西米露。（圖／清原提供）

▲清原芋頭沙西米露限時買1送1。（圖／清原提供）

另，清原也驚喜祭出「芋頭沙西米露買1送1」優惠，以滿滿芋泥冰沙結合西米露的濃郁滋味，可是讓大批芋頭控甘願買單，即日起至6/7止凡在全台有Uber Eats的清原店家下單「芋頭沙西米露」，即可享有「買1送1」優惠，單筆最多限購10組，提醒店家外送自取不適用此優惠。

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