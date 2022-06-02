她曬阿嬤版「超猛海陸粽」　干貝、鮮蝦內餡炸出！網驚：口水狂流

▲原PO阿嬤在端午節包了「豪華版粽子」。（圖／翻攝自Dcard）

記者朱祖儀／綜合報導

一年一度的端午節就快到了，不少人家中已經在準備包粽子。一名女網友就分享了家中的粽子，透露今年因為很多親戚沒辦法回老家，所以阿嬤特別用心準備了「海陸版粽子」，除了常見的配料之外，還放了鮮蝦、干貝和一大塊肉，讓她超級感動。不少網友看了也直呼「口水流下來了！」

原PO在「Dcard」發文表示，每年到了端午節，阿嬤都會包幾十串粽子給他們家和其他親戚，如果有吃不完的，她就會帶到學校分享給同學，往往都會得到一片好評。近來因為疫情升溫，親戚們都沒辦法回老家吃飯，沒想到阿嬤就把粽子升級，讓他們能感受到滿滿的溫暖。

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▲原PO阿嬤包的粽子裡放了干貝和蝦子。（圖／翻攝自Dcard）

原PO透露，今年的粽子除了常見的菜脯、蝦米和滷肉之外，還特別放了完整的鮮蝦和干貝，這是以往從來沒看過的陣容，「一定是因為家裡小孩都喜歡吃才包的」。她看到阿嬤的用心覺得相當感動，認為對方一定是太想他們了，才會用滿滿的餡料來表達自己的心意，直說「感謝阿嬤、讚嘆阿嬤，我的阿嬤就是神」。

不少人看到照片紛紛表示，「好羨慕哦，我也想吃阿嬤特製海鮮版粽子」、「這粽子太澎湃，半夜看到這個口水都流出來了」、「看起來好讚，這個粽子吃完要飽到天靈蓋了」、「好羨慕！好懷念跟阿嬤一起包粽子的時光」、「以前我阿嬤也會包有干貝跟栗子還有鹹蛋黃的肉粽，阿嬤中風之後就沒吃到了嗚嗚嗚嗚」。