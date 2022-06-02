選不選桃園市長？　羅智強閉關七天決定好了：不違初衷

▲前台北市議員羅智強。（資料照／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨桃園市長人選終於確定，由前行政院長張善政參選，但突襲式的徵召卻引來爭議，原為了爭取提名不惜在桃園置產、辭掉台北市議員的羅智強，下一步也備受關注。羅智強2日透露，這幾天思考了很多事，也有了大致的方向，對於桃園市長選戰我要不要繼續走下去，「我會利用端節連假把我的想法好好整理，下週再向大家報告」。

羅智強目前正在進行「祈福走桃園」，希望走遍桃園13區，共516里，傾聽市民在疫情下的痛苦，反映給在地的民意代表，日前因發言人何元楷快篩陽，他也開始7天自主健康管理。

羅智強說，這些天來每天快篩陰性，身體也很健康所以，明天出關，繼續為桃園行腳祈福，閉關的日子他想了很多事，像是對於張善政院長的參選，還有外界很關心的他的動向，他也有些想法，「我知道在這個園地裡大家很支持我，也很關心我，最重要的是很相信我，我會努力做出不違從政初衷。也不違大家期待的選擇」，下週就會向大家報告。

面對桃園市長提名爭議，張善政表示自己將聯繫原本有意參選的羅智強與立委呂玉玲，「不管有沒有閉門羹，表達誠意最重要」，日前已與議長邱奕勝見面，也與羅智強同框，但仍見不到呂玉玲，直言「還在努力中，非常需要她的支持」。