尷尬！蔡其昌才說「散波假訊息務必繩之以法」　結果助理被抓包造謠

▲國民黨指蔡其昌助理造謠台中疫苗施打人數。（圖／翻攝國民黨臉書）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨昨（5／31）揭露民進黨台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌的清水服務處特別助理蔡銘坤散布假訊息圖卡，稱台中市僅施打7200劑兒童疫苗，但其實是已施打達7萬7290人次。值得一提的是，在蔡銘坤上傳上述圖卡後，蔡其昌才在臉書說，「利用疫情散波假訊息的人，務必繩之以法」。

蔡銘坤昨在臉書上傳一張圖卡，內容寫著中央至5／31提供台中兒童疫苗共6萬劑，但市政府至5／31只施打約7200劑。國民黨知情後反駁，台中市衛生局統計至5／31下午3時止，台中市接種兒童BNT施打數為4萬0765人次，另兒童莫德納疫苗累計施打為3萬6525人次，因此台中兒童施打疫苗數共7萬7290人次。

國民黨譴責蔡銘坤行為是惡意抹黑一線的醫療人員與台中市府團隊，並批評，當人民感嘆很多孩子因為疫情走了，行政院長蘇貞昌忙著怒批是「假消息」，要求揚言依法嚴辦，但面對現在民進黨人士到處散播謠言，捏造不實資訊，卻明顯毫無作為。

值得一提的是，在蔡銘坤上傳假訊息圖卡後，蔡其昌在臉書就臉書粉專「藍白拖的逆襲」近日造假總統蔡英文下令孩童燒到41度才准收治一事進行回應。蔡其昌除轉發蔡英文澄清的內容，也強調，「利用疫情散播假訊息的人，務必繩之以法！」

▼立法院副院長蔡其昌。（資料照／記者屠惠剛攝）