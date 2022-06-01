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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

駁仇美聲浪！朱立倫明晨訪美　「我要重返美國告訴各界We are here」

▲朱立倫明晨出發訪美。（圖／翻攝朱立倫臉書）

▲朱立倫明晨出發訪美。（圖／翻攝朱立倫臉書）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席朱立倫明（2日）將出發訪美，朱立倫表示，這次重返美國，就是要告訴美國各界及朝野政黨，國民黨會跟全世界民主國家站在一起，「我們回來了，我們在這裡（We are here）！」

朱立倫表示，這次除了拜訪美國政府行政部門、國會朝野兩黨，和智庫學界以外，也會訪問重要的四大城市，包括華府、紐約、舊金山和洛杉磯，「與我們所有海外黨員和熱愛中華民國的僑胞們見面，共同匯集團結力量。」

朱立倫指出，這次訪美，不是為了國民黨，是為了中華民國，為台海的安全，要讓大家看到國民黨是一個負責任的在野黨，「我們堅守目標，大家一起來努力。」

朱立倫表示，在黨部門口可以看到九個字：「護台灣，保民主，拚未來。」、「護台灣」，就是守護中華民國，守護台灣。我們一定捍衛中華民國，這是我們不變的目標。

「保民主」，就是要保障我們的民主自由、堅持人權，希望不只讓台灣民主向前行，不讓一個黨、少數人破壞我們的民主自由，所以要堅持民主自由，讓台灣的民主自由可以持續深化。

「拚未來」，是要拚一個安定、富裕、繁榮的未來，這是年底選舉每一個縣市共同努力的目標。

朱立倫表示，「護台灣，保民主，拚未來。」這本來就是國民黨堅持的理想。然而民進黨長期在海外用一黨的聲音，在污衊國民黨，說我們反美、仇美。

朱立倫指出，這次重返華府，就是要用行動告訴所有好朋友：我們一定堅持國民黨建黨的基本立場、是最愛台灣、最愛中華民國的政黨、是最堅持民主自由的政黨、會跟全世界民主國家站在一起、共同拚經濟、拚未來、拚台海的安全，大家一起來努力。

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