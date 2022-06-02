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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫今啟程訪美10天　見拜登政府官員、發表公開演說

▲▼國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席朱立倫明（2）日上午出發訪美10天，安排拜會美國國務院、國防部等行政部門，以及美國國會兩黨議員，並與智庫座談，發表公開演說。他表示，民進黨長期在海外污衊國民黨「反美仇美」，但這次國民黨重返華府，就是要告訴美國和全世界的朋友，國民黨是一個捍衛中華民國和堅持民主自由的政黨。

根據規劃，朱立倫2日上午出發，當日上午6時50分抵達舊金山，首站將到美國史丹佛大學胡佛研究所，傍晚出席僑宴，隨後搭乘夜班飛機前往華府；緊接著，朱立倫會在華府從3號停留到8號，其中，6日在布魯金斯學會（Brookings Institution）進行公開演講、8日國民黨駐美代表處揭牌。

9日朱立倫將前往紐約，並與美國外交政策全國委員會（NCAFP）、外交關係協會（CFR）交流，拜會中華公所並出席僑宴，接著搭機前往洛杉磯；10日抵達洛杉磯後，將會與海外僑胞會晤，傾聽僑界、海外黨員的聲音。此行由國民黨副主席夏立言和國際部主任黃介正隨行出訪。

朱立倫昨在中常會上指出，國民黨的「護台灣、保民主、拚未來」標語中，「護台灣」就是守護中華民國、守護台灣；「保民主」就是要保障我們的民主自由並且堅持人權。國民黨希望用這樣的理念，不但要讓台灣的民主向前行，而且不能夠被一個黨或少數的人來破壞我們的民主自由，要堅持我們的民主自由，深化台灣的民主。

朱立倫表示，民進黨長期在海外污衊國民黨「反美仇美」，但這次國民黨重返華府，就是要告訴美國和全世界的朋友，國民黨的基本立場，就是一個捍衛中華民國和堅持民主自由的政黨，國民黨會跟全世界民主國家都走在一起，一起拚經濟、拚未來，拚台海的安全。

朱立倫並提及，堅持民主自由，深化台灣民主，拚一個安定、富裕、繁榮的未來，這也是國民黨在年底選舉中，每一個縣市共同的目標，這次的出訪訪問美國各界，不單單是為了國民黨而已，更是為了中華民國、為台灣和台海的安全而打拚。

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