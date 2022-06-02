擄人勒贖變西門町槍戰！肉票被打滿身傷　真相竟是「車手黑吃黑」

▲楊男因私吞200萬詐騙款遭擄走凌虐。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市永和楊姓男子日前遭人擄走，主嫌還以視訊電話要求其養父交出30萬贖金，結果到了1日，主嫌再度連繫養父並改成要200萬的贖金才放人，嚇得養父趕緊前往刑警大隊求助。警方在2日凌晨於中和找到了受害者，並在板橋逮捕犯嫌。初步調查，這起案件起因為楊男先是私吞了對方200萬元，才引起對方不滿，決定將人擄走凌虐，但詳細案情仍待釐清。

這起案件發生在1日上午，楊男養父焦急跑到刑警大隊求助，稱其兒子遭擄走，對方還要他交出200萬贖金才肯放人，而雙方約好1日下午3時在北市萬華區的福星公園（漢口街二段）交付贖金。

▲▼西門町警方對空連開2槍，並破窗逮捕嫌犯。（圖／記者陳雕文攝）

警方獲報後，於雙方約定時日派員到場，並於漢口街2段56號地下停車場發現涉案車輛，待該車離開停車場，警方立即上前攔查，該車駕駛（20歲孫男）嚇一跳並拒檢加速逃逸，雙方展開追逐。

後來犯嫌轎車在中華路一段、漢口街口二段口衝撞警方偵防車、2輛計程車以及一輛民車，警方見情勢危急，隨即對空鳴槍2發，另由其他同仁擊破車窗後逮捕孫嫌，但未見楊男的蹤影，原來他一開始就被拘禁在桃園，後來被押到中部。

▲涉及擄人勒贖的犯嫌全數被帶回，詳情仍有待釐清。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方持續追查發現，楊男被打到一身瘀傷，後來被送回其中和的住處釋放，接著犯嫌再把作案車輛開回板橋，警方兵分多路將人全數帶回（合計共6人）。奇怪的是，楊男聲稱遭擄，但另一方人馬卻說，是楊男欠債卻把歪腦筋動到養父身上，希望騙養父出錢贖回楊男。

不過，經警方調查發現，楊男與主嫌一幫人馬其實都是詐騙車手，而楊男日前侵吞詐騙款項200萬元，因而引發主嫌不滿，要求他交還款項，但他卻拿不出來，主嫌才策畫出這起擄人勒贖案件，但由於目前雙方各說各話，詳細的案情仍待警方進一步調查釐清。