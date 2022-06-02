研究：新冠疫苗「打3劑」最有效　這組合防護力飆到96%

▲最新研究指出，施打3劑新冠疫苗，最能有效預防新冠感染。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

最新研究指出，施打3劑疫苗，最能夠有效預防新冠感染，增強「抗新冠」免疫力的關鍵不是混打組合，而是劑數。其中，3劑mRNA疫苗（輝瑞BNT及莫德納）的組合似乎最有效，對抗非重症感染效力高達96%，減少住院率效力高達95%。

《衛報》報導，今年3月8日起，香港中文大學（CUHK）每周搜尋世界衛生組織（WHO）38個新冠數據庫，選出53份研究深入分析，其中涉及1億人及24種新冠疫苗組合，成為迄今同類型研究中，規模最大的分析計畫。該論文目前被發表在《英國醫學期刊》（BMJ）。

研究團隊發現，與僅施打2劑相比，不論接種3劑相同疫苗的「同源方案」，或者不同疫苗混打的「異源方案」，都能引發更高免疫力、更有效預防感染，即使針對不同變異株，或者對於65歲以上年長者及免疫力低下族群都是如此。

學者指出，雖然新冠感染及死亡人數迅速下降，仍需關切出現新變異株以及疫苗免疫力逐漸消退的風險，這也使得了解哪種疫苗組合最為有效，變得非常重要。他們也承認部份研究限制，例如由於資訊有限，未能評估最佳的疫苗施打時間間隔。

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