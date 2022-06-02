命運大不同！公務員確診「全薪假＋補償金」　勞工僅拿半薪、請病假

▲台北市政府市政大樓。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

今年新冠疫情已造成超過200萬人確診，但勞工與公務員命運大不同，勞工只能請病假領半薪，公務員卻給7天公假還不用扣薪，且補貼規定全國一致，例如北市府就給5910位確診公務員3000至10萬元補償金，包括染疫的台北市長柯文哲也能領。針對是否要替確診勞工爭取權益，台北市副市長蔡炳坤回應，北市會朝這方面做努力。

有民眾質疑，公務員確診後可給公假、不用扣薪水，且若是因公染疫還可領補貼，但勞工確診後卻要用特休或請病假，且還只能領半薪，所以根本不敢請假休息，大嘆「勞工、公務員命運大不同。」

關於公務員因公染疫補貼，台北市人事處說明，總共分為2類，一是因為執行防疫職務染疫，可依照「執行第五類傳染病防治工作致傷病或死亡補助辦法」，向衛福部申請上限100萬元；另一種則是一般職務染疫，有「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法」，可發放3000至10萬元，但補貼規定屬於全國一致，並非北市獨有。

但在今年疫情爆發後，台北市就不再進行疫調，難以調查出是否因公或因私染疫，而北市府目前已有5910名公務員染疫，且台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤也都在確診名單內。

▲柯文哲出席TMS、北藝、北流聯合辦學記者會。（圖／記者袁茵攝）

台北市長柯文哲2日出席TMS、北藝、北流聯合辦學記者會，被問到會不會領確診後的防疫補償金？柯文哲並未正面回應，便直接走入記者會會場內。

而1日才確診解隔的台北市副市長蔡炳坤則說，自己不會領取，因為薪水都是國家給的，其實需要苦民所苦，他們每天都固定領薪水，生活也沒有什麼匱乏，反而今早還花了很長的時間討論紓困，這個社會上有很多需要幫助的人，除了九大紓困方案之外，應該會進一步提出有關紓困的具體幫助。

至於公務員跟勞工確診後的請假方案，有議員質疑要再替勞工爭取權益，蔡炳坤回應，「會啦！勞動局有在做這方面的努力。」