本土病例較前一週下降3％　衛福部提醒：仍處廣泛社區流行

▲台灣本土疫情爆發。（示意圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

台灣疫情延燒，截至6月1日為止，本土確診數累計共2,108,143例。根據衛福部最新報告，近一週染疫病例較前一週已下降3％，但也強調目前仍處廣泛社區流行，且中南部增幅較大，中重症及死亡比例快速上升。

行政院長蘇貞昌2日在行政院聽取衛福部「COVID-19疫情現況及應處作為」，衛福部表示，目前全球疫情略降，但仍顯嚴峻，國內疫情則進入廣泛社區流行，重症及死亡個案持續增加，請各部會及地方政府務必加強管控傳播風險，並強化醫療應處能力，以減少疫情對脆弱族群衝擊。

針對國內疫情概況，單就今年來看，本土確診數共2,005,338例，死亡為1524名（0.08％），而5月26日至6月1日新增562,606例，與前一週577,850例相較，已下降3％，但現在還是廣泛社區流行，且中南部縣市中重症及死亡比例快速上升。

衛福部呼籲，疫情已來到最後關鍵戰役，中央及地方應持續協力合作，提升全民疫苗涵蓋率，並強化衛教資訊取得與系統優化，以減少基層公衛單位工作負擔。國人亦應配合防疫措施並落實個人防疫，以降低疫情影響，早日進入正常生活。

▲衛福部2日報告COVID-19疫情現況及應處作為。（圖／行政院提供）