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新北衛生局「資料準備好」寄出了　恩恩爸無奈：錄音檔有沒有？

▲▼中和2歲童確診苦等81分等無救護車病逝，恩恩爸淚求通聯記錄要真相。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲中和2歲童確診苦等81分等無救護車病逝，恩恩爸淚求通聯記錄要真相。（圖／翻攝自當事人臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

新北市中和區2歲男童恩恩上個月染疫病逝，恩恩爸爸目前已經取得和1922之間的通話錄音，還需要新北市政消防局和衛生局的兩塊拼圖，「我跟119之間的報案錄音」+「我和衛生局之間的通話紀錄」、「消防局跟衛生局之間的橫向紀錄和處理流程」。其中，新北市衛生局昨（1）日表示，資料已經準備好。結果恩恩爸爸2日上午10點出頭左右突然發文，語氣相當納悶與無奈。

恩恩爸爸表示，他昨天看到新北市衛生局陳潤秋局長說「資料已經準備好」，就已經決定今天要北上親自拿資料，所以昨晚收到副局長訊息通知「今天9點會用寄的」，他就有趕緊回訊「明早請不要把資料用寄的，我早上10點左右親自去新北市政府大樓找您拿取資料！」副局長則是堅持不用他特地跑一趟，並請他先休息，隔天早上會再轉達意見。

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▲▼ 。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲副局長傳訊給恩恩爸。（圖／翻攝自當事人臉書）

結果今天上午8點48分，副局長就傳訊通知，同仁已經用雙掛號寄出，讓恩恩爸爸很無奈，「我想表達，我無法理解為什麼不讓我在新北市政府大樓領取資料，並確認資料是不是我要求的？」並跟副局長確認，「請告訴我資料內有什麼？有沒有消防局電話錄音檔？」

▲▼ 。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼今天一早，副局長卻表示資料已用雙掛號寄出。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼ 。（圖／翻攝自當事人臉書）

恩恩爸爸指出，他問了這個問題後，夫妻倆卻一直都沒有得到答案，「對我來說最重要的是，錄音檔是我和太太心碎時刻的紀錄，我想保險一點，覺得親自拿最安心。」所以他不能理解，為何副局長一直沒有明說資料內容到底是什麼、有沒有最重要的錄音檔？且對方電話一直呈現無法撥通的狀態，最後直嘆「可能要等我收到郵寄之後，再能了解是否有錄音檔。」

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