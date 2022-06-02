K味臭到穿透口罩　學甲警巡邏查獲毒犯車上拉K

▲台南市警學甲分局查獲41歲黃姓男子，於車上施用K菸，全案依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警學甲分局1日凌晨，巡經將軍區玉山里一處路邊，發現1部車輛停於路邊，關大燈引擎卻未熄火，心覺可疑上前盤查，查獲41歲黃姓男子於車上施用K菸，全案依毒品罪嫌送辦。

學甲警分局表示，將富所所長蕭志寶、將軍所警員洪千發，1日凌晨執行巡邏勤務，在於將軍區玉山里，發現1部自小客車深夜停於路邊且關上大燈、引擎未熄火，因周邊光線微弱、十分黑暗，狀況可疑，為確認車上乘客安全，即實施盤查，員警發現車上僅駕駛人1人，駕駛人黃姓男子下車後，警察在配戴口罩之下，仍聞到黃男身上有濃厚氣味，懷疑有施用毒品嫌疑，經黃男同意配合調查，查獲黃男涉嫌於車上吸食K菸（愷他命），現場並遺留K菸菸頭兩根，事證明確，將黃嫌帶回偵訊後依法辦。

毒品犯罪將衍生其他重大犯罪，台南市警局將其列為該局重點查緝工作。學甲警分局長蔡宗昌表示，「拉K一時，尿布一世」，施用毒品將使人沉淪無法自拔，呼籲民眾與時下年輕人，千萬不要以為不會上癮，在朋友或他人慫恿下輕易嘗試，將導致終身遺憾。學甲警分局亦將全力查緝毒品防止危害，以期淨化社會風氣。