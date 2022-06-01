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深夜違規停車散異味　「呷K少年家」3人遭警送辦

▲台南市市警二分局海安所所長何家慶發現率員盤查，查出歐嫌車內有K盤，內有K他命0.4公克，警方將3人均帶回依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市市警二分局海安所所長何家慶發現率員盤查，查出歐嫌車內有K盤，內有K他命0.4公克，警方將3人均帶回依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

歐姓男子與王姓、劉姓友人等共3人，1日凌晨3時30分許，在中西區民權路三段與康樂街口紅線違規停車，市警二分局海安所所長何家慶發現率員盤查取締，警方聞到車內散發出濃厚K味，當場於駕駛座下發現K盤，內有K他命0.4公克，警方將3人均帶回依毒品罪嫌送辦。

▲台南市市警二分局海安所所長何家慶發現率員盤查，查出歐嫌車內有K盤，內有K他命0.4公克，警方將3人均帶回依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝）

歐姓及王、劉姓等3人，深夜駕乘1車準備前往吃消夜，在途中停在路旁吸K菸，但因違規紅線停車，被巡邏經過且具有豐富刑事偵查經驗之海安所所長何家慶（曾任刑事小隊長）發現可疑，即上前盤查取締時，立即聞到k毒惡臭。

▲台南市市警二分局海安所所長何家慶發現率員盤查，查出歐嫌車內有K盤，內有K他命0.4公克，警方將3人均帶回依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝）

警方實施盤檢時雖未當場查獲吸食犯行，但員警在細心盤檢過程中，在駕駛座下方夾縫發現K盤1個，並在盤內起獲0.4公克之K他命，歐等3嫌有如洩氣皮球般，乖乖配合警方之調查，3人尿液檢驗也均呈現毒品陽性反應，警方調查後將歐嫌3人依毒品罪嫌送辦，並將持續追查毒品來源。

▲台南市市警二分局海安所所長何家慶發現率員盤查，查出歐嫌車內有K盤，內有K他命0.4公克，警方將3人均帶回依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝）

二分局表示，非法使用K他命將會造成專注力、學習及記憶力受損，並可產生幻覺及心理依賴性；嚴重者甚至會出現尿量減少、水腫等腎功能不全的症狀，嚴重戕害身體健康，斷不可聽信「呷K少年家、呷久變頭家」之謬論。警方也將秉持向下刨根、向上溯源，持續強化之「安居緝毒」各項勤務作為，打造樂活宜居之無毒生活環境。

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