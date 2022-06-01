快訊／秀泰影城3度插旗高雄　2000席位進軍夢時代年底開幕

▲秀泰影城宣布進軍高雄夢時代。（圖／秀泰影城提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄夢時代喜滿客影城經營15年，因經營條件談不攏，宣布於4月30日歇業。秀泰影城今(1日)突宣布，將進軍高雄夢時代，預計打造超過2000席座位，目前正在改裝中，預計今年年底開幕。

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▲秀泰影城宣布進軍高雄夢時代，將是高雄第3個據點。（圖／秀泰影城提供）

秀泰集團近2年來深耕高雄，首先於2021年11月首度插旗高雄地區，在鄰近「亞灣5G AIoT創新園區」打造擁有全高雄最大杜比全景聲影廳（Dolby Atmos）影廳的「高雄台鋁秀泰影城」。

而北高雄首家大型百貨商場人「岡山樂購廣場」，在眾所期待下於5月26日試營運，秀泰影城耗資億元打造的「高雄岡山秀泰影城」也將於6月8日試營運，這將是南高屏最大銀幕，影廳約15米高、挑高5樓，共有13廳、1500個座位，還特別引進首座雷射4K超級巨幕影廳。

▲岡山樂購廣場秀泰影城將於6月8日營運，將是高雄最大影城。（圖／記者許宥孺攝）

喜事不只一樁，秀泰集團今(1日)宣布，將在高雄開設第3個據點，首度進駐全台指標的購物商場「夢時代購物中心」，預計打造成為單點超過2000席座位的旗艦影城，期望為高雄影迷們打造頂級觀影體驗，港都民眾只要搭乘輕軌至C5夢時代站即可到達，對喜愛逛街看電影的影迷們來說非常便利。屆時3座分屬南北高雄的秀泰影城將為港都影迷帶來近5000席享有黃金觀影視野、視聽覺極致體驗的觀影享受。