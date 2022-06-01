北市估6月3日兒童疫苗涵蓋率達52％　柯文哲稱已達世界標準

記者陳家祥／台北報導

台北市目前正在進行5到11歲兒童疫苗的接種，副市長蔡炳坤表示，覆蓋率預計到6月3日可以達52.67%，BNT疫苗的接種比例近來不斷提升，莫德納則趨緩，後續仍會持續開放兒童疫苗的預約。市長柯文哲表示，除非動用國家公權力，否則疫苗涵蓋率52％已達世界標準。

▲台北市長柯文哲、台北市副市長蔡炳坤視察北市校園BNT疫苗施打。（圖／台北市府提供）



蔡炳坤表示，台北市兒童5到11歲疫苗全面規劃儘速接種，根據最新統計，預計到6月3日以前全部接種完畢，台北市的覆蓋率可以到52.67%。5月5日開始打莫德納，打了2、3個禮拜後，5月26日開始打BNT，因此莫德納的抽單率就很高，因為大家在期待BNT。

蔡炳坤指出，5月26日開始打BNT，從5月26日到6月3日一個多禮拜的時間，比例快速拉高，截至5月31日BNT、莫德納合計，已經佔所有學童的39.66%，將近4成，2日完成預計可以打到52.38%，3日可到52.67%。

進一步比較2種疫苗的接種率，蔡炳坤指出，莫德納受到BNT影響，成長速度很慢，BNT則是不斷提升。蔡指出，有信心到3日為止，台北市5到11歲的孩童，想接種的都可以接種完畢。

蔡炳坤說，下週還是可以繼續接種，每天都有人滿5歲，下禮拜的預約系統，現在正在預約，還有2000多人完成預約兒童疫苗。

柯文哲則分析，要解決台灣的問題可以先參考其他國家，其實歐美國家的兒童疫苗覆蓋率都沒超過50%，台灣打到50%算高，新加坡到77%是很高，美國大概30%、加拿大40%、歐盟35%。

柯文哲說，兒童疫苗也是要家長同意才能打，所以我們盡量呼籲，但還是給家長決定，畢竟台灣還是民主國家，不能像極權國家不分青紅皂白全部抓來打，在不動用國家公權力下，小學生疫苗涵蓋率50％「已達世界標準」。