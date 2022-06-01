高雄+11461創新高！群體免疫力比北部差　陳其邁透露原因

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖/高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市疫情持續上升，今(1日)確診數1萬1461例，不僅破萬例同時也突破新高。陳其邁表示，預估未來10天會是高雄疫情高峰期，預估盛行率達11-15%時才會像北部下降，而北部地區過去有幾波疫情感染，加上今年4月染疫速度快，因此群體免疫狀況比高雄來的好。

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衛生局簡任技正潘炤穎表示，相較於昨日疫情，今日約新增1100左右，約增加一成，確診者在診所、醫院判斷快篩陽的部分占了94.1%，比例未有變動；經PCR判斷確診約5.9%也未有變動，研判疫情仍是穩定狀態。

分析確診個案年齡層分布，高齡者占比有些微下降趨勢，相對年輕族群，包括0-39歲都有略為升高，大多是職場傳播鏈延伸到家庭，高齡族群先感染、發病，年輕族群也接著確診，造成5月31日至6月1日疫情些微變化。另外，50-64歲確診個案仍再創新高，40-49歲是社交活動力較高的族群，需要特別留意。

市長陳其邁指出，高雄流行曲線於5月30日逐漸出現疫情高原期，預估未來10天出現高峰，提醒民眾注意各場所防疫規定，若篩檢頻率越高，就越可能接近實際發生率，預估端午節往後10天處於高原期狀態。

陳其邁分析，目前高雄本土疫情盛行率約5.9%，市府預估高雄盛行率要達10-15%，疫情反轉才會趨減。北部地區去年有Alpha、Delta病毒感染，但在這幾波感染裡，高雄都不受影響，因此北部地區民眾本身就留有群體免疫效果，再加上今年染疫速度，從4月就累積大量病例，其中有些人已經康復，因此群體免疫狀況會比高雄來的好。

陳其邁強調，「以篩代隔」加強篩檢進行7天居家隔離，找到確診個案就能預防疾病傳播，他早已在5月30日前下令完成整備，因此市府庫存有足量的快篩試劑，足以應付未來1個月的需求。