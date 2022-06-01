▲醫師預估，7月會將入境檢疫調整為3+4。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／綜合報導

近期本土疫情連日徘徊在單日8至9萬人確診，不過各界也關心「解封」進度。指揮中心指揮官陳時中日前透露，邊境解封會朝向檢疫天數縮短的方向。而台大兒童醫院院長黃立民今（6/1）接受資深媒體人黃光芹專訪指出，開放是世界趨勢，政府可能會採行3+4，但以隔離角度來看，其實「3+4」跟「0+7」差不了多少。

行政院長蘇貞昌30日上午召開擴大防疫會議，會中他同意指揮中心視醫療量能，適度放寬入境總量管制上限，並調整入境後檢疫天數。陳時中則證實，解封會朝向檢疫天數縮短的方向進行，但不會是0+7。黃立民認為，開放是世界趨勢，「我們已經關了2年多了」，不開放經濟會受到很大影響，入境政策目前是採7+7，但他預估未來可能會調整為3+4，0+7則暫不考慮。

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只是，黃立民直言，以隔離的角度來看，「3+4跟0+7其實差不了多少」，3+4也沒什麼效果，「這就是要開放邊境的意思。」

黃立民指出，現在的重點是「醫院及長照機構」守好即可，其他的就讓人民自行決定風險，願意小心過生活的人，或是不顧一切就是想恢復原來日子的，只要政府有足夠藥物、能夠快速給予治療，相關風險就交由民眾自行承擔，「不可能所有風險都要政府幫你承擔」終究是要恢復正常。

黃立民提到，很有可能7月就會回到入境3+4，也會有很多人在這階段就選擇出國，而國際旅遊在此時會快速增加，接著就會看到其他變異株進入台灣，於是要繼續守下一波，若大家心理都可以接受，也能夠自負風險，政府在醫療及長照機構守得好，「就這樣過日子吧，不然怎麼辦呢？」