疫情海嘯衝擊社福生路　藝人及網紅助義賣夏雪挹注創世植物人

▲趙婷義賣夏雪，挹注創世植物人。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

疫情海嘯席捲社福團體，創世基金會在短短半個月內，現金、劃撥小額捐款收入驟降近5成，企業、社團等大筆捐款更下滑6成，重擊服務根基，但植物人照顧卻不能停，創世憂心疫情再拉長，植物人服務恐無以為繼。郁方、趙婷、邱慧雯、周孝安、蔡祥、馬力歐、楊昕諭、林佩遙、安安邊緣子、禾浩辰等多位藝人及網紅得知困境後，在各自專屬粉專轉發創世義賣芒果訊息，廣邀粉絲認助，義賣所得將挹注台東偏鄉植物人安養。

端午過後，進入夏雪芒果的盛產期，夏雪是全台唯一有身分證的芒果，保留土芒果的濃郁香氣，口感細緻像愛文，甜度可比金煌，可說是結合3種高人氣芒果的優點，這種珍品芒果，就像夏日降下的雪花般稀有，便以此命名。由於量少、品質精緻、價高，亦有芒果界LV的稱號。愛心果農游蒼富先生表示，夏雪芒果果肉飽滿多汁，十分美味，希望藉此義賣，號召各方善心人士幫助創世台東植物人安養，度過疫情危機。

創世台東院院長王玉鳳表示，疫情嚴峻期間，感謝愛心果農與藝人、網紅力挺，宛如一條救命繩，拉一把社會底層的植物人家庭，也散播人間溫暖。歡迎預訂夏雪芒果，支持植物人，郵政劃撥：50173235，或洽創世官網線上義賣專區 https://reurl.cc/Rr942r，義賣專線：（089）220-848。