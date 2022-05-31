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台東縣全新乳房X光攝影篩檢巡迴車前進綠島　守護婦女健康

▲台東縣全新乳房X光攝影篩檢巡迴車前進綠島。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣全新乳房X光攝影篩檢巡迴車前進綠島。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為照護離島地區婦女健康，台東縣衛生局再次將全新打造完成乳房X光攝影巡迴車前進綠島鄉，自5月28日起至6月2日止，深入綠島鄉內各村落協助婦女們就近完成篩檢，同時也邀請女性醫師及護理師配合做子宮頸抹片篩檢，整合式為民眾提供優質篩檢服務，藉由乳房X光攝影巡迴車前進綠島提供離島女性朋友早期篩檢及早發現乳房異常徵象，今年雖受新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，衛生局與綠島鄉衛生所仍堅持為離島居民的健康多一層把關，多盡一份心力。

縣長饒慶鈴表示，台東縣幅員遼闊，因此縣府持續推動乳房攝影巡迴車服務，深入偏鄉及村里，在全縣16鄉鎮市跑透透，因乳癌發生有年齡層下降趨勢。自109年1月1日起，台東縣創全國之先，將免費乳房X光攝影篩檢提前至40歲，費用全額由縣府負擔；另45至未滿70歲女性以及40至未滿45歲且其二等親以內血親曾患有乳癌之女性，則由預防保健提供免費乳房X光攝影篩檢，均為每2年1次。

衛生局指出，此次前進綠島乳癌篩檢，由台東縣衛生局全新打造完成的「數位乳房攝影子宮頸抹片巡迴車」，配備醫學中心等級的乳房攝影儀器提供服務，車上另有子宮頸抹片篩檢室，空間明亮舒適，且維護隱私，讓婦女姊妹能安心受檢，篩檢活動期間為5月28日至6月2日服務6天，預計完成全鄉40至69歲計2百位婦女們，不用再為了篩檢而特地到台東市，可減少離島地區民眾交通往返時間及費用，就近篩檢還可賺到健康，呼籲大家作伙來邀請從未做過的親友們做篩檢，女性是家庭重要支柱，維繫幸福家庭歡迎一同養成定期健康檢查的習慣。

衛生局呼籲凡年齡40至69歲婦女，符合乳癌篩檢資格者，依據個人自由意願參加癌症篩檢，並依據衛生所人流分配機制，預約到場進行篩檢，以減少人潮聚集的機會，檢查過程請全程配戴口罩，配合手部消毒，癌症篩檢同時落實防疫政策，守護健康，大家作伙來。

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