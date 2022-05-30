屏東縣長初選結束展現團結　周春米、鍾佳濱、莊瑞雄同台推銷芒果

▲立法院長游錫堃出席「屏東，芒好的」屏東好物芒果直送國會行銷活動。（圖／游錫堃辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

民進黨屏東縣長初選上月落幕，民進黨立委周春米、鍾佳濱、莊瑞雄30日齊聚立法院推銷屏東芒果，周春米表示，無論是過去、現在還是未來，大家的出發點都是為了屏東好，因此特別邀請民進黨的屏東立委一起行銷芒果活動，相信在「屏東隊」的齊心努力之下，各項產業一定能越來越好。

民進黨立委周春米、鍾佳濱、莊瑞雄、伍麗華30日上午在立法院舉辦「屏東芒好的，屏東立委齊聚大推在地夏日好物」記者會，包括立法院長游錫堃、立法院副院長蔡其昌等人都現身力挺。

周春米表示，屏東盛產各種水果，夏日盛產就是芒果，屏東愛文多種植在狹長的山坡地形，受到海風吹撫及充沛的陽光照射下，有夕陽般紅暈色，果肉細緻、香味濃郁，在自然環境優勢下，使得屏東芒果特別香甜Q彈，深受消費者喜愛。

周春米說明，屏東芒果主要外銷日本、香港、澳門等其他國家地區，去年夏天因為疫情以及物流的關係，芒果的銷路受到很大的影響，今年仍然有疫情的衝擊，身為盛產地的屏東應該提前做好準備，為農民找好通路。

鍾佳濱指出，今年農曆年間連續大雨後又出大太陽，日夜溫差大導致蘇花災情，當時果農就預估今年芒果產量恐怕減半，前幾年5月份愛文芒果成交量都有6、7000噸，即便去年因乾旱加上薊馬蟲害，成交量也有3000噸，相比之下今年5月只剩下不到2500噸，嚴重影響果農的收入。

莊瑞雄也說，台灣富有水果王國的盛名，屏東的水果更是有口皆碑，屏東因為氣候溫暖，每年5、6月就是屏東芒果的盛產季，屏東的農民經常讓果實多掛在枝頭上3、5天，讓豔陽自然熟化果實，等到芒果到完全成熟才採收，這些不經人工催熟的芒果，風味與香氣都是雄讚。

伍麗華則建議，政府應該依照目前氣候形態，結合產、官、學研議「芒果管理慣性農法」的調整，建立完善的「農作物保險制度」，並且善用科技協助農友勘災、認證，而全體國民用行動響應，購買原產地既好吃又安全的芒果，就是給農民最直接的鼓勵。

游錫堃致詞時提及，他曾登過位在屏東海拔3092公尺的北大武山，當走過稜線時，左右兩邊的美景令他印象深刻，中國五嶽的東嶽泰山，海拔高度1545公尺，即使泰山的兩倍高都不及北大武山，讓他開玩笑地譬喻，「如果說登泰山而小天下」，那麼登北大武山就是小太平洋了」。

游錫堃強調，屏東除了有壯麗的地景，同時人才輩出，出身屏東的每位立法委員也都表現優秀，受到新冠肺炎疫情影響，芒果的內外銷都受到衝擊，呼籲國人大力支持果農，讓全國人民都可以享用台灣的農產好物。

▼立法院長游錫堃。（圖／游錫堃辦公室提供）

