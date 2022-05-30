　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東縣6／1連2天設幼童BNT快打站　明上午９點開放預約

▲縣府6月1日連續2天在寶桑國中活動中心開設幼童BNT快打站。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲縣府6月1日連續2天在寶桑國中活動中心開設幼童BNT快打站。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣國小校園BNT疫苗接種作業已於5/27展開，預計於6月中前完成全縣有預約學童的施打。針對滿5歲並就讀台東幼兒園所的幼生，因考量孩子年紀較小，接種時需有家長陪同降低緊急風險，故未在校園集中施打，為減輕家長負擔，台東縣政府訂於6/1、6/2(星期三、四)晚間6點至9點在寶桑國中活動中心為104/9/2至106/5/31出生，並就讀台東幼兒園所的幼生開設BNT疫苗快打站，明天早上9點開放預約。

饒慶鈴縣長表示，此次加開2場次的快打站，共提供800劑的BNT兒童疫苗，採線上預約制，開放滿5歲並就讀台東幼兒園所的幼生預約接種，將於明(5/31)天上午9:00開放線上登記(預約網址：https://wecanhelp.ttpush.app)，額滿為止，縣長饒慶鈴也特別感謝台東馬偕醫院和台東基督教醫院的協助，一同為兒童健康努力。

教育處進一步說明，施打對象為系統造冊、預約施打，若無就讀縣內幼兒園所的孩童，請家長仍須至縣內配合的醫療院所預約接種。醫療院所施打訊息請上台東縣政府衛生局網站查詢(https://reurl.cc/Kb9NGj)。教育處也提醒家長，接種當日請記得攜帶健保卡、接種後注意事項暨接種通知單及接種評估暨意願書，避免群聚也限制僅可由一位家長陪同施打。另外，國小學童已安排入校園施打，請依照學校規劃的時間前往施打。

►錯過會後悔！超有質感「萬用摺疊桌」才419元

ET快訊
快訊／三峽母女9樓墜落雙亡！　5歲女童慘死
快訊／下班注意！4縣市「大雨特報」大雷雨連轟1小時
BA.4、BA.5更毒！傳染力比BA.2高　曾染Omicro
學霸正妹變雞頭！仲介小模網紅賣淫　判決出爐
世界名畫《蒙娜麗莎》被砸蛋糕！　遭狂抹奶油
可以「跟團出國玩」時間點出爐！交通部擬鬆綁入境管制
快訊／中央加開兒童疫苗大型接種站　柯文哲怒批：白痴命令
立院三讀！公務員每日辦公8小時　假日可兼職
安珀赫德律師「崩潰躲廁所偷哭」！　他曝心酸原因：已不是第1次
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義市頂庄里打造自然生態園區淨化水道　成獨角仙秘境

民眾黨捐助快篩試劑800劑　黃敏惠、特教學校校長代表受贈

善耕365／一步一步往上爬！　矯正學校少年透過音樂唱出新人生

「暴雨+大太陽」毀掉80萬斤西瓜 鹿港唯一瓜田慘況讓農民心碎　

嘉義市立博物館百年收藏　KANO準優勝盾+比賽完封紀念球

台東縣6／1連2天設幼童BNT快打站　明上午９點開放預約

建築界「奧斯卡獎」　嘉義縣勇奪7座大獎

全國首座水產精品園區座落布袋　6／1-6／30開放標售

控制馬桶坐墊自動掀起放下　嘉縣南興國小如廁科技奪金

台東縣淨海聯盟競賽開跑　最高可獲得萬元禮卷

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

雨中越野驚險滑胎＋撞壁　近百萬重機摔進溪谷泡水

2姊妹「雨中嗨玩」傘開花　歡樂笑聲感染網：童年啊～

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

韋禮安飆唱3語言《如果可以》　突告白女友：如果不來還愛我嗎？

恭喜！瘦子升格當爸爸　PO出超音波照「寶寶比YA」

嘉義市頂庄里打造自然生態園區淨化水道　成獨角仙秘境

民眾黨捐助快篩試劑800劑　黃敏惠、特教學校校長代表受贈

善耕365／一步一步往上爬！　矯正學校少年透過音樂唱出新人生

「暴雨+大太陽」毀掉80萬斤西瓜 鹿港唯一瓜田慘況讓農民心碎　

嘉義市立博物館百年收藏　KANO準優勝盾+比賽完封紀念球

台東縣6／1連2天設幼童BNT快打站　明上午９點開放預約

建築界「奧斯卡獎」　嘉義縣勇奪7座大獎

全國首座水產精品園區座落布袋　6／1-6／30開放標售

控制馬桶坐墊自動掀起放下　嘉縣南興國小如廁科技奪金

台東縣淨海聯盟競賽開跑　最高可獲得萬元禮卷

34歲蔡允潔交往半年閃婚！衝診所凍卵遭醫診斷「卵巢衰退」當場淚崩

嘉義市頂庄里打造自然生態園區淨化水道　成獨角仙秘境

避免人與人的連結　全台6大場域僅1區人流正成長

Rosé、Jennie踩「同款運動鞋」太燒！　撩人POSE對尬逆天長腿

民眾黨捐助快篩試劑800劑　黃敏惠、特教學校校長代表受贈

沒有罔顧球員健康　蔡其昌：維持14人停賽標準是共識

22歲男擁有10種人格！最小才4歲　談戀愛超難「他們恨我男友」

起司洪流擋不住！台中千則好評寵物友善餐廳　墨魚麵開吃大隻白蝦

快訊／下班注意！4縣市「大雨特報」大雷雨連轟1小時

快訊／三峽母女9樓墜落雙亡！清潔婦目睹驚：地上怎有洋娃娃？

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

地方熱門新聞

粉紅超跑遭爆人為控制！爆料者：媽祖給4聖杯

她親友中鏢延期訂房被沒收4800：踩到雷

即／高雄深夜3機車路口碰撞！4女急送醫

永豐棧爆欠薪多月　在職員工曝留下原因

虎尾科技大學舉行實體畢典　邀大咖藝人經驗分享並獻上祝福

嘉縣2大學研究生、大學生身亡 　連三天傳憾事

「安心即時上工」再延長1年

台南市善化區科技公司傳火警迅速滅火

台南發送4.1萬人快篩劑守護弱勢

黃偉哲感謝下營各界包粽關懷弱勢捐贈快篩劑

台南西門健康立體停車場完工

美國夫妻收養屏東家扶兒　8年寄養父母落淚祝福

台東縣淨海聯盟競賽開跑　最高可獲得萬元禮卷

台南市政府與南英商工共推宣導劇

更多熱門

相關新聞

兒童重症累計25例10死！1人還在加護病房

兒童重症累計25例10死！1人還在加護病房

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增468例中重症個案及109人死亡，重症個案中有3例是兒童，都有腦炎情況。根據統計，目前兒童重症累計25例、10人死亡，兒童重症中有14例腦炎，大多是病況已好轉，還有1位在加護病房中使用呼吸器。

六都加設兒童版大型接種站！輝瑞疫苗「隨到隨打」

六都加設兒童版大型接種站！輝瑞疫苗「隨到隨打」

議員批兒童疫苗分流亂象　盧秀燕反擊

議員批兒童疫苗分流亂象　盧秀燕反擊

解封再等等！陳時中：現行防疫措施維持6/30

解封再等等！陳時中：現行防疫措施維持6/30

中重症+468「兒童重症3人」都有腦炎情況！

中重症+468「兒童重症3人」都有腦炎情況！

關鍵字：

BNT 兒童 台東

讀者迴響

熱門新聞

粉紅超跑遭爆人為控制！爆料者：媽祖給4聖杯

villa強抱吊床上吻胸亂摸　色男遭2女私刑暴打

今雨區擴大！明全台變天　端午連假天氣出爐

AV導演半夜收「美腿女星自薦」

雄獅「齊瀏海」新髮型爆紅！　動物園：牠自己打理的

優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天

家長群曝「兒童打BNT」狀況　她見1幕傻了

全家出遊「為什麼讓2小孩自己睡一間」？亞歷媽解答

媽抱癱軟嬰急診哭喊沒人理！網一段話反遭批

今增109死！　本土+60042

他打電動離家出走！12年後才知父母都過世

高鐵票根超熱銷！內行揭黑暗用途

高雄屋主出售10年凶宅！價格曝光遭酸爆

存505萬！媽放37年「全領出來」金額驚呆

勞工確診有補助！傷病給付最高領6707元

更多

最夯影音

更多
愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！
劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面