台東縣6／1連2天設幼童BNT快打站　明上午９點開放預約

▲縣府6月1日連續2天在寶桑國中活動中心開設幼童BNT快打站。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣國小校園BNT疫苗接種作業已於5/27展開，預計於6月中前完成全縣有預約學童的施打。針對滿5歲並就讀台東幼兒園所的幼生，因考量孩子年紀較小，接種時需有家長陪同降低緊急風險，故未在校園集中施打，為減輕家長負擔，台東縣政府訂於6/1、6/2(星期三、四)晚間6點至9點在寶桑國中活動中心為104/9/2至106/5/31出生，並就讀台東幼兒園所的幼生開設BNT疫苗快打站，明天早上9點開放預約。

饒慶鈴縣長表示，此次加開2場次的快打站，共提供800劑的BNT兒童疫苗，採線上預約制，開放滿5歲並就讀台東幼兒園所的幼生預約接種，將於明(5/31)天上午9:00開放線上登記(預約網址：https://wecanhelp.ttpush.app)，額滿為止，縣長饒慶鈴也特別感謝台東馬偕醫院和台東基督教醫院的協助，一同為兒童健康努力。

教育處進一步說明，施打對象為系統造冊、預約施打，若無就讀縣內幼兒園所的孩童，請家長仍須至縣內配合的醫療院所預約接種。醫療院所施打訊息請上台東縣政府衛生局網站查詢(https://reurl.cc/Kb9NGj)。教育處也提醒家長，接種當日請記得攜帶健保卡、接種後注意事項暨接種通知單及接種評估暨意願書，避免群聚也限制僅可由一位家長陪同施打。另外，國小學童已安排入校園施打，請依照學校規劃的時間前往施打。