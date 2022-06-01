高富帥男返台徵婚！條件曝「要傳宗接代」　網驚：電話要被打爆了

▲黃淑晴替加拿大移民台男徵婚。（圖／記者翁伊森翻攝）



網搜小組／劉維榛報導

日前一名50歲護理師徵婚，喊出擇偶條件是「不動產、現金要有8000萬以上」，且不能太胖、須在70 歲以下等，讓知名媒人婆黃淑晴直呼「真的不太容易」，結果神展開，女子真的找到真命天子。如今黃淑晴再PO徵婚文，一名男子從加拿大返台，要找「願意傳宗接代的女孩」。

嘉義知名媒人黃淑晴在臉書表示，最近接到徵婚新挑戰，44歲男子從事地產買賣，高中時跟隨爸媽到加拿大移民，如今一家三口不畏懼疫情返台，就是要找真命天女。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲徵婚最大條件是，女方願傳宗接代跟遠嫁國外。（圖／ETtoday資料照）



黃淑晴說，男子身高超過180公分，外表帥氣又英挺，人品好無不良嗜好，經濟狀況也良好。至於想找的對象條件，要77年後出生，身體健康、脾氣好，喜歡爬山運動，身高158公分以上，身材勻稱，有廚房烹調經驗尤佳！

黃淑晴補充說明，女孩不需高學歷、不需高顏值、不需富有家庭、不需顯赫家世，但個性需心地善良，且願傳宗接代，「以結婚為前提的女孩，家庭仍需保持過去傳統保守觀念，賢妻良母型，婚後接受遠嫁加拿大。」

消息曝光後，底下網友笑虧，「建議他父母在加拿大當地找就好，比較近」、「報名人數肯定爆滿」、「這簡單多了，別擔心、電話會被打爆」、「現代女生，大部分不會廚房烹調，（叫外送比較快）生孩子怕生不出來（塑化劑吃太多）傳統保守觀念只剩50至60歲的人有吧」。