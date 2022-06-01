心疼3歲女兒掛急診篩到流鼻血　竟「沒檢體報告」資料遺失

▲5至11歲學童陸續接種疫苗。（圖／記者李毓康攝）



記者崔子柔／綜合報導

五歲以下幼童目前還無法接種新冠疫苗，不少家長為了這次疫情勞心勞力，一名母親就表示，她3歲的女兒5/18日確診後，5/28又突然發燒，帶去掛急診被戳2次鼻子還流鼻血，最後竟然沒有得到結果，讓她相當傻眼，「非逼不得已不需要去掛急診」。

原PO昨（31）日在臉書社團「爆怨公社」發文表示，女兒28日突然開始發燒，29日更嚴重，說肚子痛又昏睡，她便帶著女兒到附近診所，診所醫師則開轉診單要她到小兒急診，女兒做了2次篩檢，一個流感一個新冠，「根本崩潰還流鼻血了，雖然心疼但覺得是必經的事，只能好好安撫小孩」，並和醫師確定是否從健保APP上看報告。

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▲3歲女兒發高燒。（圖／爆怨公社）



原PO指出，她到30日晚上8點還沒收到結果，於是主動打電話去醫院詢問，最後竟得到「沒有檢體報告資料」的答案，讓她相當無奈，因為2個女兒都在等這份報告才能安排是否要回學校上課，醫院還說不是資料還沒上傳，是完全沒有，要她再去附近驗一次，「我真的心疼我女兒白白硬戳了2次鼻孔還流鼻血，卻是查無此資料，現在幼兒園也還回不去，媽媽心真的好累」。

雖然心疼女兒，但原PO同時也理解到醫療量能的壓力，並表示掛號當天看到有人有說有笑在排隊，還有人大聲喊說「我今天更嚴重有痰耶」，讓她看不下去，呼籲大家「非逼不得已不需要去掛急診」。

▼原PO發文。（圖／爆怨公社）

